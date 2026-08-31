Estados Unidos: inundaciones arrasan el Gran Cañón dejando un muerto y 15 desaparecidos

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una inundación repentina afectó, el pasado sábado 29 de agosto, varias zonas del Gran Cañón, en Arizona, Estados Unidos, provocando la muerte de una persona y dejando alrededor de 15 desaparecidas.

El fenómeno se registró en Bright Angel Canyon y el área de Phantom Ranch, donde la fuerza del agua arrastró rocas y escombros hacia el río Colorado y ocasionó graves daños en la infraestrcutura.

Rescate continúa entre daños

Las labores de búsqueda y rescate permanecen activas con equipos del Servicio de Parques Nacionales y del Departamento de Seguridad Pública de Arizona. El cuerpo de un hombre de 46 años fue captado y recuperado cerca de Crystal Rapides, en el río Colorado.

#31Ago | Al menos 15 personas están desaparecidas y otras 62 fueron evacuadas tras una serie de inundaciones repentinas registradas el #30Ago en varias zonas del Parque Nacional del Gran Cañón, en Arizona (Estados Unidos).



El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos... pic.twitter.com/0HduqWj91W — El Diario (@eldiario) August 31, 2026

Además, más de 60 personas fueron evacuadas desde Phantom Ranch y sectores del sendero North Kaibab, mientras los equipos de emergencia continúan intentando localizar a quienes permanecen desaparecidos.

La crecida también provocó importantes destrozos en las instalaciones del parque. Casi todas las pasarelas sobre Bright Angel Creek fueron destruidas, mientras otros accesos y estructuras quedaron afectadas por la corriente.

Autoridades mantienen zonas cerradas

Ante las consecuencias del fenómeno, las autoridades dispusieron el cierre de Phantom Ranch, Bright Angel Campground y parte del sendero North Kaibab. Las restricciones buscan evitar que nuevos visitantes queden expuestos ante las condiciones peligrosas.

El Servicio de Parques Nacionales también mantiene activa la búsqueda de personas que podrían encontrarse en las zonas afectadas y solicitó información a quienes tengan conocimiento de excursionistas que estuvieran recorriendo estos sectores.

Vista satelital de las inundaciones del sector inundado

La emergencia podría prolongarse debido a que se pronostican nuevas lluvias y tormentas eléctricas en la región, con posibilidad de generar más inundaciones repentinas en arroyos y zonas de cañones.

De esta manera, el Gran Cañón permanece bajo vigilancia mientras continúan las labores de rescate y evaluación de los daños. El saldo preliminar de un fallecido y 15 desaparecidos mantiene en alerta a las autoridades, que también se preparan ante posibles nuevas precipitaciones.