Corte de AGUA en Lima el 1 de septiembre: distritos afectados y horarios, según cronograma de Sedapal

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal anuncia nuevo corte del servicio de agua programado para el martes 1 de septiembre. Descubre qué distritos de Lima se verán afectados y cuáles serán los horarios en que se ejecutará la interrupción temporal.

Corte de agua el 1 de septiembre: ¿cuál es el motivo?

De acuerdo al cronograma oficial de Sedapal, habrá corte del agua en algunos distritos de Lima debido a labores de mantenimiento preventivo como limpieza de reservorios, empalmes de tuberías y otras más con el objetivo de seguir brindando un servicio de calidad y mejorar la infraestructura de distribución del recurso hídrico.

En ese marco, ante el anuncio de la suspensión temporal, la empresa exhorta a los vecinos, que revisen el reporte y verifiquen que su zona está incluida en la lista de los que se verán afectados, a tomar medidas previsionales como el almacenamiento del agua desde ya para aminorar el impacto de no contar con el servicio por determinadas horas.

Recuerda que el corte no será en un distrito en su totalidad, sino que se efectuará en algunos asentamientos humanos, urbanizaciones y calles, así como en un horario diferenciado dependiendo del tipo de intervención a realizar en cada una de ellas.

Distritos afectados por corte de agua: zonas y horarios

Para conocer a detalle los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de la capital por mantenimiento, así como los horarios de las interrupciones imprevistas en Lima, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el martes 1 de septiembre:

Sin agua en Chorrillos

Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. en A. H. San Juan de La Libertad, A. H. Túpac Amaru de Villa, A. H. Vista Alegre de Villa - Comités 31 y 33; P.J. San Juan de La Libertad, P.J. Túpac Amaru de Villa, P.J. Vista Alegre, P.J. 03 de Octubre.

En Santiago de Surco

Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. en P.J. 03 de Octubre, P.J. Mateo Pumacahua.

hasta las 9:00 p. m. en P.J. 03 de Octubre, Desde las 12 m. hasta las 11:00 p. m. en urb. El Dorado, urb. Liguria, urb. Vista Alegre. Cuadrante: av. Ayacucho, av. Santiago de Surco, av. Alejandro Velasco Astete, jr. Juan Germán Lapeyre.

Áreas afectadas en Los Olivos

Corte de agua en sectores de Los Olivos.

En Jesús María

Desde las 10:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. en Agru. Angamos, Cercado, urb. Fundo Oyague. Cuadrante: av. Brasil, jr. Talara, jr. Lloque Yupanqui, calle General Santa Cruz, jr. Huáscar, av. Javier Mariátegui, av. Mello Franco y todas las calles interiores a este cuadrante.

En La Molina

Desde las 11:00 a. m. hasta las 11:00 p.m. en urb. Portada del Sol III etapa, urb. Las Praderas de La Molina.

El cronograma de Sedapal podría variar conforme pasen las horas, por lo que se recomienda revisar el reporte en sus páginas oficial o comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, una línea telefónica habilitada para que puedas consultar las dudas que tengas sobre las incidencias en tu suministro. Recuerda verificar qué distritos se verán afectados con el corte de agua programado para el 1 de septiembre.