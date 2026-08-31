Precio del dólar HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza el tipo de cambio este lunes 31 de agosto?

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce cuál es el precio del dólar y la cotización del tipo de cambio en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) en la apertura de la jornada de este lunes 31 de agosto para tomar mejores decisiones y evitar afectaciones a tu economía.

Dólar hoy en Perú: ¿en cuánto abrió el precio en Sunat?

El precio del dólar se ve influenciado por diversos factores locales e internacionales, entre ellos, el precio de las materias primas y las tasas impuestas por la Reserva Federal de EE.UU. (FED), incertidumbre política en nuestro país, la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), así como la ley de la oferta y demanda y precio de las commodities, por lo que es importante monitorear cuál es el comportamiento de la divisa de forma diaria.

Inversionistas, empresarios y la ciudadanía en general que buscan realizar operaciones con dólares este lunes 31 de agosto, no dudan en averiguar cuál es el valor actual de la moneda extranjera en Perú para evitar pérdidas en el mercado financiero que es volátil.

Por ello, para anticiparte a los cambios y cuidar mejor tu economía, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio del dólar en la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en el país.

LUNES 31 DE AGOSTO Precio del dólar HOY en Perú: así cotiza el tipo de cambio este sábado 29 de agosto Lee también COMPRA VENTA S/3,348 S/3,356

Los valores reflejados revelan una leve variación en comparación al último viernes 28 de agosto donde la cotización del tipo de cambio para la compra era de S/3,340 y la venta tenía un precio de S/3,348. Ten en cuenta que durante los fines de semana, la institución no actualiza su valor los fines de semanas ni feriados.

¿A cuánto cotiza el tipo de cambio del dólar paralelo?

Las pequeñas variaciones en el tipo de cambio pueden representar un ahorro o un mayor gasto al momento de realizar tus operaciones. Por ello, también es recomendable revisar cuál es el precio del dólar en el mercado paralelo, que se ve influenciado por la ley de oferta y la demanda.

Para anticiparte al entorno fluctuante, te revelamos a cuánto cotiza el dólar paralelo u 'Ocoña' en las casas de cambio en Perú, de acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe, para la mañana de este lunes:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,340 | Venta S/ 3,365.

Precio del dólar paralelo u Ocoña en Perú hoy, 31 de agosto.

¿Dónde consultar el precio del dólar en Perú?

Es importante precisar que el precio del dólar en una jornada puede variar dependiendo de si se trata el dólar oficial o el dólar paralelo. Mientras el primero se determina con referencia bancaria (se puede consultar en el BCRP, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y el Banco de la Nación), el segundo negocia en el mercado informal.

En ese sentido, si estás buscando comprar o vender dólar este lunes 31 de agosto, deberías identificar primero cuál es su precio y la cotización del tipo de cambio en la apertura de la jornada de hoy en Perú.