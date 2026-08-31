PNP detiene a 13 personas en búnker de VMT que era usado para planear crímenes: dos menores entre los intervenidos

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía intervino un búnker en Villa María del Triunfo que era utilizado para planificar actos delictivos y detuvo a 13 personas. Entre los intervenidos se encontraban dos menores de edad.

Intervienen a 13 personas en búnker de VMT

En un nuevo golpe a la criminalidad, a través de un megaoperativo, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en un inmueble denominado 'Casa Blanca' en el citado distrito de Lima Sur. En el lugar se intervinieron a un total de 13 personas, de los cuales 12 fueron identificados con nacionalidad venezolana y uno es peruano.

La diligencia policial se llevó a cabo exactamente en la manzana C, Lote 15, en la zona José Gálvez Barrenechea, en donde las fuerzas del orden allanaron el lugar y procedieron a realizar la intervención en los diferentes ambientes.

De acuerdo al parte policial, del total de capturados se precisa que nueve son varones y cuatro mujeres. También, se señala que entre los intervenido figuraron dos menores de edad de 16 años, un varón y una mujer, de nacionalidad extranjera.

Cabe señalar que ambos adolescentes fueron localizados en el frontis del baño. En tanto, el resto de los detenidos fueron ubicados en distintos ambientes del predio la piscina, dormitorios, entre otros.

Además, durante este allanamiento los agentes policiales lograron incautar 2 pistolas que fueron encontradas en los distintos dormitorios. De igual manera se hallaron sustancias presuntamente ilícitas y 12 equipos celulares.

Todo ello será sometido a las diligencias y pericias correspondientes con la finalidad de se determinen sus características, naturaleza, procedencia y eventual vinculación con actividades delictivas.

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