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El nuevo '9' del FC Barcelona sería el brasileño Gabriel Jesús tras frustrado intento de fichar a Julián Álvarez

Tras no poder fichar a Julián Álvarez, Barcelona ficharía a Gabriel Jesús para que se convierta en su nuevo delantero. La operación responde a la necesidad del técnico Hansi Flick de contar con alternativas ofensivas.

El nuevo '9' del FC Barcelona sería el brasileño Gabriel Jesús
El nuevo '9' del FC Barcelona sería el brasileño Gabriel Jesús (Composición Exitosa)

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 31/08/2026

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Barcelona aceleró en el mercado y encontró una alternativa para reforzar su ata- que. El club azulgrana alcanzó un acuerdo con Arsenal para incorporar a Gabriel Jesús, según informó Fabri- zio Romano, después de que se frustrara su intento por fichar a Julián Álvarez. 

Club culé ya tendría su '9' ante frustrado intento de fichaje por la 'Araña'

El delantero brasileño se encuentra cerca de cerrar su llegada al conjunto catalán en una operación que rondaría los 10 millones de euros más variables. Gabriel Jesús deberá completar los últimos trámites antes de convertirse oficialmente en jugador del Barcelona. 

La operación responde a la necesidad del técnico Hansi Flick de contar con una nueva alternativa ofensiva. El brasileño puede desempeñarse como delantero centro o desde las bandas. 

Gabriel Jesús llega después de una etapa irregular en Arsenal, donde perdió prota- gonismo. Su incorpo- ración también representa un cambio de estrategia para Barce- lona. Ante la negativa del Atlético de Madrid a negociar por Julián Álvarez, la dirigencia decidió avanzar rápi- damente por un atacante experimentado.

De acuerdo a información difundida por EFE, el exdelantero de la selección de Brasil arribaría a España este lunes en el Aeropuerto de Barcelona El Prat Josep Tarradellas al promediar las 3:05 p.m. (hora local).

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Posteriormente se dirigiría a las inmediaciones del club catalán para pasar los exámenes médicos correspondientes y finalmente estampar su firma, según medios españoles, por dos temporadas, con opción a una más. 

Blaugranas salen con todo ante Rayo Vallecano

Barcelona recibirá a Rayo Vallecano desde las 2:30 de la tarde (hora peruana), por la tercera fecha de LaLiga. El conjunto de Hansi Flick buscará mantener su arranque perfecto en el campeonato, después de vencer 5-0 a Elche y 2-0 a Athletic Club en sus dos primeras presentaciones. 

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El vigente campeón llega con seis puntos y siete goles a favor, además de mantener su arco invicto. Raphinha, autor de un gol ante Athletic, atraviesa un buen momento y volvería a ocupar la posición de delantero centro, mientras Lamine Yamal continúa siendo una de las principales amenazas ofensivas.

Flick también cuenta con Rodri, quien sumó sus primeros minutos oficiales con Barcelona ante Athletic. Sin embargo, el mediocampista español no partiría como titular debido a unas molestias físicas. 

Rayo Vallecano, en cambio, apenas suma un punto. El equipo de Vallecas debutó con una derrota y luego empató 1-1 ante Alavés. El duelo se disputará en el Spotify Camp Nou, donde Barcelona buscará cerrar la tercera jornada con otro triunfo y mantenerse entre los líderes.

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