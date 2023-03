Aldo Miyashiro es troleado por influencer: Somos los hombres más fieles del Perú

El ampay de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz ha marcado la vida de estos personajes públicos. En redes sociales, se difundió un video en el que el conductor de "La banda del Chino" es troleado por 'Niño Viejo', un reconocido influencer peruano.

El influencer peruano comenzó su video diciendo: "Gentita, aquí nos encontramos los dos hombres más fieles del Perú (...) ¿Qué opinas, causa, que mis seguidores me están acusando de infiel?".

Ante ello, Aldo Miyashiro no se quedó callado y respondió de manera muy peculiar: "No, está bien que seas infiel de verdad porque con ese 'cacharro' es un mérito".

Las cámaras de "Magaly TV La Firme" ampayaron a Aldo Miyashiro en situaciones comprometedoras con Fiorella Retiz, su exreportera de televisión, pese a estar casado con la actriz Érika Villalobos desde hace 17 años, con quien tiene dos menores hijos.

En una entrevista para "JB en ATV", Magaly Medina, contó detalles de su ampay a Aldo Miyashiro con la reportera Fiorella Retiz. Según narró la popular 'Urraca', el presentador de "La banda del Chino" intentó hablar con la conductora, pero ella no aceptó.

"No hablo con mis ampayados. Me dijeron que Miyashiro quería hablar conmigo, no acepté", reveló.