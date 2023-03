Magaly Medina critica a Fiorella Retiz al aseverar que ya no volverá a ser reportera: "¿A quién le has ganado?"

01/03/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Se fue con todo! Magaly Medina criticó en su último programa a Fiorella Retiz, al mencionar que no regresará a sus tiempos como reportera en una entrevista con Giancarlo Granda.

La popular 'Urraca' indicó que las palabras de la Retiz son un despropósito, al recordar el episodio que vivió con el conductor Aldo Miyashiro; apuntando que eso fue su "actuación más conocida".

"Si su actuación más conocida fue donde tuvo el personaje principal en el "ampay" que nosotros hicimos. Pero ella dice: "yo no estoy para ser reportera, para trabajar, para entrar a las 10 de la mañana y salir dos días después"".

De acuerdo a ello, Medina aseguró que "ya pagó derecho de piso" y se burló de los comentarios de la expresentadora; añadiendo que el "periodismo se ejerce con pasión no por plata".

"Lo que pasa es que este oficio que nosotros ejercemos, el periodismo en general, no es una profesión donde la mayoría de la gente viene a ganar plata. Se ejerce la carrera con pasión, con dedicación y, para alcanzar algo en la vida, para alcanzar lo que tú quieras, ser el mejor en la carrera que elegiste, se requiere de muchísimo sacrificio, no es eso que, ¡ay! Yo ya pagué derecho de piso".

Por otra parte, arremetió con sus dichos al sostener que desea tener un programa propio y añadió que su único "merito" ha sido "chaparse" a un hombre casado.

"Está alucinada, dice que quiere conducir un programa, a quién le has ganado, eres conocida porque te chapaste a un tipo con esposa, eso es tu mérito, ay, no te pases".

Ante la consulta de su equipo de producción, fiel a su estilo Medina apuntó que, en su espacio, Retiz no tendría cabida; dado que no tiene algo que la gente quiera ver y no posee una trayectoria reconocida dentro de la carrera.

"¿Por qué la vamos a contratar?, ¿Cuál es su curriculum?, ¿Qué ha hecho ella en la historia del periodismo?, ¿Qué ha hecho ella para que uno la pueda mirar y contratar?".

Asimismo, mostraron videos en la que se le ve cumpliendo su labor, generando la risa de los asistentes y de la propia "Urraca".

"Esos son los reportajes tontos que hacía y ahora dice '¡Ay, no como reportera!'. Primero que aprenda a ser reportera, que nunca aprendió. Allá sus jefes que le habrán hecho creer que ella era muy buena reportera".