¡Destrozada! Alejandra Baigorria explica por qué todavía no puede tener hijos con Said Palao ¿Qué pasó?

Para nadie es un secreto que uno de los sueños más grandes de Alejandra Baigorria es convertirse en madre. Por esta razón, muchos se preguntan por qué hasta el momento la popular 'Gringa de Gamarra' no se ha animado a tener un bebé con Said Palao, quien después de varios años de relación le propuso matrimonio en Filipinas. Sin embargo, la empresaria rompió su silencio y reveló la razón por la cual no ha podido embarazarse hasta el momento.

¿Por qué hasta ahora no puede tener hijos Alejandra Baigorria?

Alejandra Baigorria y Said Palao están atravesando uno de sus mejores momentos de su noviazgo y ya se encuentran en plenos preparativos para su próxima boda que podría realizarse en el 2025. En medio de esta felicidad, la modelo impactó a todos sus seguidores al hacer una confesión sobre la maternidad, pues explicó el motivo por el cual, hasta el momento, no ha cumplido su anhelo de ser mamá.

Como se recuerda, en varias oportunidades, la empresaria contó que tenía mucha ilusión de formar una familia, pero ahora reveló que ha surgido una dificultad para lograr este objetivo.

En una reciente entrevista para un conocido programa de espectáculos, Baigorria hizo una desgarradora confesión al asegurar que no puede tener hijos con Said Palao. Sin embargo, este problema sería reversible.

"En realidad, yo sí tengo como ovario poliquístico y tengo varios problemas hormonales que sé que en el momento que quiera voy a tener que llevar algún tratamiento" , señaló Baigorria, haciendo hincapié en que son problemas que deberá de ver antes de tomar la decisión de quedar embarazada.

Sus planes con Said Palao

Cabe mencionar que esta dificultad que tiene Alejandra Baigorria no le ha quistado el sueño de ser mamá, sin embargo, mencionó que por el momento prefiere priorizar sus proyectos y aplazar un poco el tema de la maternidad.

"Él quiere su Saidcito, yo soy la que estoy un poco frenada porque en realidad tengo bastantes proyectos", señaló.

Finalmente, descartó tener falta de interés por organizar su matrimonio con Said Palao: "Ahorita tenemos que organizar el matrimonio que no he hecho nada. Ya conviviendo, compartiendo todo como compartimos, ya prácticamente es estar casados, obviamente falta la parte simbólica de firmar, simbólica de la parte religiosa. Sí lo vamos a hacer, estamos comprometidos".

