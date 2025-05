¿Alejandra Baigorria embarazada tras luna de miel con Said Palao? Exchica reality rompe su silencio

04/05/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria y Said Palao se encuentran de luna de miel, pero la 'Gringa de Gamarra' no tardó en responder a los rumores de que volvería embarazada. La empresaria reveló detalles de su viaje por Turquía.

¿Alejandra Baigorria en la 'dulce espera' de Said?

Alejandra Baigorria se ha convertido en un personaje que ha remecido la farándula local desde el día de su boda, no solo por la serie de incidentes que ocurrieron en plena fiesta, sino porque no dudó en brindar una entrevista al programa 'Esta Noche' para dar detalles sobre su estadía en Estambul al lado del "amor de su vida" y con quien ahora deberá estar "en los malos y buenos momentos", Said Palao.

La exchica reality se mostró emocionada por embarcarse en un tour de más de tres semanas por el extranjero. En ese momento, Said aprovechó en revelar la percepción que tiene su familia sobre 'Ale' Baigorria, de ser una mujer que no se da por vencida, a pesar de los contratiempos o vicisitudes, y que sería "una excelente esposa y muy buena madre".

En ese marco, la 'Gringa de Gamarra' mostró con su cámara que se encontraban hablando desde su habitación, específicamente sobre su cama, lo que generó que la Chola Chabuca tratara de que la pareja de esposos dieran más detalles de su luna de miel. Said señaló, entre risas, que fue "intensa", a lo cual, Alejandra deslizó la idea de que existiría la posibilidad de que serían tres los que regresen de ese viaje.

"De repente ya regresamos tres como dicen, no sabemos", expresó la hija de Verónica Alcalá, reflejando su deseo de formar una familia unida tras escuchar que la familia de su esposo celebra su unión.

Usuarios sospechan embarazo de Alejandra Baigorria

Las declaraciones de Alejandra Baigorria desencadenó que sus seguidores no solo le desearan lo mejor en esta nueva etapa de su vida como mujer casada, sino que dejaron entrever que la exintegrante de 'EEG' ya estaría en la dulce espera.

"Ya está embarazada, su carita la delata", "creo que ya está gestando por eso esa miradita cuando él menciona que será una buena mamá", "sí, regresen tres, por favor", "Dios bendiga su matrimonio", "Ale será la mejor mamá", fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales tras la difusión de la entrevista de la pareja en 'Esta Noche'.

De esta manera, Said Palao reveló que su familia está feliz con su relación con Alejandra Baigorria y que su luna de miel fue "intensa", a lo cual, la exchica reality no dudó en revelar que podrían ser tres los que regresen de ese viaje, deslizando la idea de un presunto embarazo.