Roberto Martínez y su inesperada confesión sobre Gisela Valcárcel: "Teníamos todo para ser felices"

El exfutbolista Roberto Martínez vuelve a acaparar la atención de la farándula tras abrir su corazón y confesar estar arrepentido de haberse divorciado de la popular 'Señito', Gisela Valcárcel.

El exjugador de Universitario de Deportes brindó una amena entrevista a Paco Bazán para contar detalles ocultos sobre su vida deportiva y más recientes proyectos; sin embargo, no pudo evitar hablar sobre su anterior relación con la conocida presentadora de televisión peruana, Gisela Valcárcel.

Roberto Martínez recordó su reencuentro en 2010 con la madre de Ethel Pozo cuando formó parte del programa 'El Gran Show', a pesar de que previamente se habían distanciado tras su divorcio, que dejó entrever como "el peor error de su vida". Además, confesó a Bazán que guarda gratos recuerdos de su matrimonio con la 'Señito'.

"Once años que no nos hablábamos. Es más, nos hablamos en el programa... cuidaron todo para que nos viéramos por primera vez. La última vez que la vi fue en el juzgado firmando el divorcio", señaló Martínez en el programa 'Qué tal Cancha'.

Como se recuerda, Martínez y Gisela se dieron el sí en el altar en 1995, pero tan solo tres años después dieron por finalizado su amor en medio del escándalo de infidelidad que involucró al exfutbolista con la modelo Viviana Rivasplata. Su separación acaparó todos los titulares de los medios.

Durante el diálogo, Martínez prosiguió con su relato resaltando que el día que volvió a reencontrarse con Valcárcel fue una sensación distinta porque ambos ya eran personas mayores y maduras.

Incluso indicó que vio mucho más atractiva a Gisela y se mostraba arrepentido de fracasar en su matrimonio por "culpa suya".

"Cuando regreso después de 11 años con toda la cuestión de reencontrarme con ella. Encontrar una Gisela de pu***ma**. (...) No distinta, porque yo también era una joya. Yo siempre he dicho que me arrepiento de haber fracasado ese matrimonio, en mucha parte culpa mía o casi toda, porque teníamos todo para ser felices", agregó.