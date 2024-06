¿Es por Onelia? Mario Irivarren revela el VERDADERO MOTIVO de la 'enemistad' que tiene con Ale Baigorria

Mario Irivarren rompió su silencio y reveló el verdadero motivo por el cual actualmente tiene una 'enemistad' con Alejandra Baigorria. El integrante de 'Esto Es Guerra' fue tajante en su respuesta, la cual te detallaremos a continuación.

En una reciente entrevista para el programa 'Estas En Todas', el influencer fue cuestionado por la tensa situación que existe entre él y la empresaria textil, Alejandra Baigorria.

Es así que, de acuerdo a sus propias palabras, la incomodidad entre ambos habría nacido, en primer lugar, porque el formato del programa los 'empujaba' a enfrentarse constantemente.

Sumado a ello, existirían otros detalles que van mucho más allá de lo que los fanáticos podían ver diariamente a través de sus pantallas.

Asimismo, se tomó unos minutos para aclarar que él no considera estar 'peleado' o 'molesto' con Ale Baigorria, puesto que, si bien tiene sus propios motivos para haber tomado distancia, argumentó que estos no estarían relacionados a su actual pareja, Onelia Molina.

"No es que esté peleado o molesto con Alejandra (...) tengo mis motivos propios. Tengo un tema con Ale que algún día lo hablaremos y que no está relacionado directamente con Onelia", señaló durante la entrevista.

Finalmente, manifestó que, en algún momento, podría acercarse a la rubia para poder conversar y aclarar lo sucedido entre ambos, lo cual no implica que exista actualmente una enemistad.

"Han pasado cosas que no me gustaron y algún día lo conversaremos. No es que haya una enemistad", agregó.