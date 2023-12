¡Alfredo Benavides se casa! Cómico revela la fecha de su matrimonio el próximo año, ¿con quién será?

El actor Alfredo Benavides tuvo una entrevista con Magaly Medina para analizar todo lo que le pasó en el 2023, sin embargo, sorprendió a todos al revelar que se casa el próximo año.

El popular 'Gordo' Benavides, se sentó frente a la 'Urraca' en una reveladora entrevista exclusiva en el set de 'Magaly TV La Firme'. En una conversación sin censura, el comediante repasó los altibajos de su año, desde los coqueteos públicos con Gabriela Serpa hasta su regreso triunfal en 'JB en ATV' y los planes de una próxima boda.

En un año que estuvo marcado por escándalos y controversias, Alfredo Benavides no solo se ha enfrentado a las complejidades del amor, sino que ha encontrado lecciones valiosas en las experiencias que la vida le ha presentado. Durante la entrevista, el cómico expresó su agradecimiento a la audiencia por ser testigos de los momentos bonitos que ha compartido a lo largo de su carrera.

"Gracias a usted he vivido momentos bonitos. El 9 de abril del próximo año me caso, con quién sea me caso. Es una meta del próximo año", reveló Benavides, dejando a todos intrigados sobre quién será la afortunada pareja que compartirá su vida.