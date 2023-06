Alfredo Benavides cuenta como se gana el cariño de Gabriela Serpa: "Es de buen diente"

En las últimas semanas Alfredo Benavides y Gabriela Serpa han estado en boca todos debido a los constantes coqueteos que han evidenciado frente a las cámaras, además, el cómico contó como busca ganarse el cariño de la artista.

Como se recuerda, Benavides dejó entrever que la popular modelo fue la culpable de su salida de "El wasap de JB", lo que causó que Serpa mostrará su indignación y sorpresa por lo ocurrido.

"Me sorprendió cuando dijo que yo mostré una historia de él con el 'Zorro Zupe' y que, al día siguiente, lo botaron; por eso, lo llamé para decirle: '¿Por qué dijo eso?'. Pero yo no mostré ninguna historia; me hace quedar como si por mi culpa lo sacaron del programa", expresó.

Por este motivo, el actor cómico actualizó su estado actual con Gabriela y afirma que todo está bien entre ambos, pues sus declaraciones se fueron de las manos y no se interpretaron como se debía.

En la misma entrevista con el medio local, Benavides reveló que busca enamorar a Gabriela Serpa con comida ya que la modelo nacional es "de buen diente", permitiéndole sumar puntos con ella.

Por otra parte, el integrante de "JB en ATV" señaló que hay muchos motivos por los cuales aún no se atreve a oficializar con Gabriela Serpa, pese a que han sido vinculados en más de una oportunidad.

"Cuando he tenido una relación, me he enamorado a muerte y me da miedo enamorarme porque en estos tiempos las relaciones no duran. Es por ese miedo de no asumir esa etapa fea de la relación que no tengo una relación hace muchísimos años", mencionó.