Magaly Medina promete ampay de Rodrigo Cuba con una guapa modelo tras separarse de Ale Venturo

05/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina, conocida por sus reveladores ampays, está lista para presentar una nueva primicia en su programa. En esta ocasión, las cámaras captaron a Rodrigo Cuba, quien recientemente terminó su relación con Ale Venturo, sin mostrar señales de duelo y disfrutando de su primer fin de semana como soltero con una guapa modelo.

Magaly promete ampay de Rodrigo Cuba

Según el programa de espectáculos, Rodrigo Cuba fue visto en la vida nocturna de la ciudad en compañía de una atractiva Miss Perú. Las imágenes muestran al futbolista divirtiéndose y compartiendo momentos de confianza con esta bella mujer.

"Hoy en 'Magaly TV, La Firme'. ¡Qué fue 'Gato'! Rodrigo Cuba no vivió duelo y su primer fin de semana sin Ale Venturo se fue de rumba y en confianzas totales con una guapa miss", se señaló en el avance del programa de espectáculos.

Este nuevo ampay de Magaly Medina promete dar que hablar y abrirá debates sobre las formas en que las personas enfrentan sus procesos de duelo tras una separación. Además, también ha llamado la atención la identidad de la misteriosa Miss Perú que acompaña a Rodrigo Cuba en su noche de diversión.

No cabe duda de que Magaly Medina continúa siendo una figura influyente en el mundo del espectáculo y el entretenimiento, manteniendo a su audiencia atenta a cada una de sus primicias. Se espera que en su programa se revelen más detalles sobre el encuentro de Rodrigo Cuba con esta enigmática Miss Perú y cómo está afrontando su nueva etapa de soltería.

Ale Venturo terminó su relación con Rodrigo Cuba

Durante una entrevista en el programa "Magaly TV, La Firme", Ale Venturo descartó cualquier posibilidad de reconciliación Rodrigo Cuba y enfatizó que solo mantendrán un vínculo como progenitores. Ante las especulaciones sobre su romance, la influencer afirmó de manera contundente que su relación con el futbolista llegó a su fin.

En un encuentro con las cámaras del programa conducido por Magaly Medina, Ale Venturo respondió sin titubeos a la pregunta sobre una posible reconciliación. "No, solo como padres", declaró la empresaria. Visiblemente afectada por la separación de Rodrigo Cuba, expresó que no desea conflictos y aseguró que no se derrumbará, enfocándose en seguir adelante por el bienestar de su familia.

Además, Ale Venturo envió sus mejores deseos a Rodrigo Cuba, demostrando que a pesar de la situación, mantiene una actitud positiva y de respeto hacia el padre de su hija.