Alfredo Benavides y 'Tomate' Barraza se 'atacan' por el amor de Gabriela Serpa.

Alfredo Benavides y 'Tomate' Barraza se dicen de todo por el supuesto amor de Gabriela Serpa. Todo por una llamada que hizo el cantante a la actriz cómica en las grabaciones del programa "JB en ATV".

Esto se puso color de hormiga. Ya que las dos figuras de la farándula peruana estarían iniciando una nueva rivalidad por el amor de Gabriela Serpa. La actriz ha provocado que Carlos 'Tomate' Barraza y Alfredo Benavides se digan de todo un poco y la culpable de ventilar todo el show fue Magaly Medina.

Al parecer el 'Gordito' Benavides no quiere que nadie le serruche el piso, menos 'Tomate' quién llamó a Gabriela para hacerle una audición de canto.

"Para nadie es un secreto que en algún momento las hermanas Serpa, las 3, hicieron música. Entonces yo digo de repente la chica (Gabriela) si canta ¿No? Si su hermana (Claudia) también canta, lo más probable es que ella también tenga noción y si no la tiene bueno se le pone un coach vocal", dijo 'Tomate'.

Ante ello el popular 'Niño Alfredito' no se quedó callado y le respondió tajantemente al ex de Danuska Zapata.

"Entre los amigos hay códigos, así yo no tenga nada con Gabriela, así se baraje la idea de que posiblemente yo tenga algo, hay códigos", mencionó.

Según los protagonistas de este suceso, 'Tomate' indicó que Alfredo utilizó fuertes palabras cuando le "reclamó" el haber llamado a la hermana de Claudia Serpa.

"Él a mi me dijo: ¿Para que ch*cha llamas a mi mujer?. ¿El teléfono de quien es ? Entonces pues, no entiendo porque el otro señor se exalta, se excita [...] Obviamente es una lisura con sarcasmo, es una lisura de patas, de joda, yo lo tomé así", dijo.

Por su parte, Alfredo Benavides desmintió lo dicho por Magaly, ya que la 'Urraca' aseguró que el hermano de Jorge Benavides se refirió a Gabriela como "mi mujer" en la llamada. Sin embargo, el actor indicó que no fue así.

"Oe tú (Tomate) que estás llamando a ... no le dije mi mujer, no le dije mi mujer, que te diga Gaby (si es verdad) Pero 'pum' si pegó la cosa", expresó Alfredo.

Finalmente, Carlos indicó que no tendría porque molestarse con Alfredo ya que se conocen desde hace varios años. No obstante, le mandó una 'chiquita' al decirle al "gordito" que le presente a una de sus "bebitas".

"A Alfredo lo conozco hace tantos años y hemos tenido una y mil anécdotas que no me puedo molestar con el gordo pues. Fue una llamada de chamba y de repente si a él no le gusté, él puede recomendarme alguna de sus bebitas para que haga el casting", finalizó.