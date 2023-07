Alfredo Benavides habría parchado a 'Tomate' Barraza por llamar a Gabriela Serpa: "Que haces llamando a mi mujer"

Alfredo Benavides parchó a 'Tomate' Barraza por haber llamado a Gabriela Serpa en las grabaciones del programa "JB en ATV". Así lo aseguró Magaly Medina.

En la última edición del programa "Magaly Tv La Firme", la 'Urraca' emitió un reportaje que consistía en una recopilación de todo lo que había pasado en la semana referente al supuesto romance entre Alfredo Benavides y Gabriela Serpa.

Posteriormente, Magaly Medina indicó que le había llegado un chisme de un episodio incómodo entre la polémica 'pareja' cuando estaban grabando para el programa "JB en ATV".

"Les voy a contar algo y voy a ser infidente totalmente porque a mi no me pueden contar nada ya les he dicho si quieren que yo no diga nada no me lo cuenten cállense la boca pero yo no puedo guardar secretos", dijo inicialmente Medina.