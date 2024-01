Alisson Pastor rompe su silencio y se pronuncia del supuesto ampay de Erick Elera con Melissa Paredes

29/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El regreso de 'Magaly TV, La Firme' a la televisión peruana ha generado un gran impacto mediático, especialmente por el anunciado ampay que promete agitar el mundo del espectáculo en Perú. Las especulaciones apuntan a Melissa Paredes como protagonista junto a Erick Elera, a pesar de la relación de este último con Allison Pastor, quien se ha pronunciado al respecto ¿Qué dijo? En esta nota, te lo contamos.

¿Ampay de Melissa Paredes?

Desde que se anunció el regreso de Magaly Medina a su horario estelar en ATV, las miradas se dirigieron hacia Melissa Paredes. Se especula que un polémico ampay con Erick Elera, esposo de Allison Pastor, pudo haber sido la causa de su reciente ruptura con Anthony Aranda, a pesar de estar comprometidos.

¿Qué dijo Allison Pastor?

Ante las especulaciones, Allison Pastor, esposa del actor Erick Elera, optó por abordar la situación de manera directa en su cuenta de Instagram. Compartió una fotografía de unas vacaciones familiares, enviando un mensaje claro de armonía y felicidad en su relación, desmintiendo así los rumores de distanciamiento. "Los amo", decía la leyenda del post.

La publicación de Allison Pastor no solo zanjó los rumores, sino que también generó un respaldo masivo de sus seguidores. Muchos expresaron su descontento ante los chismes infundados y llamaron a no dejarse influenciar por información sin fundamentos. Incluso Melissa Paredes, la otra supuesta involucrada, manifestó su apoyo a través de un 'like' en la publicación de Allison Pastor.

La reacción de Erick Elera

Erick Elera no habría recibido con agrado el uso de su nombre e imagen para difundir información falsa, según indica el tiktoker Ric La Torre, quien afirma que el actor peruano estaría dispuesto a emprender acciones legales.

"Salió un tiktok de que Erick Elera y Melissa Paredes serían los protagonistas del ampay de Magaly de este lunes, y la verdad es que no. A mí me cuentan que Erick terminó bastante molesto por ese tiktok, así que tiktoker que lanzó esta información posiblemente llegues a tribunales. Eso no lo sabemos, pero podría pasar", manifestó Ric La Torre.

En medio de la controversia generada por el regreso del programa de espectáculos 'Magaly TV, La Firme', las respuestas de los involucrados (Erick Elera, Melissa paredes y Alisson Pastor) sugieren que, por ahora, los rumores carecen de fundamento. El esperado y polémico ampay se revelará este lunes 29 de enero, a través de las pantallas de ATV.