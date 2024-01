Alondra García revela que tiene planes de matrimonio con su novio millonario: "Es el sello del amor"

18/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alondra García Miró está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, pues lleva una sólida relación con un empresario millonario de España, de nombre Fernando Alister. En ese sentido, la modelo confirmó que está muy enamorada y hasta habló de planes de matrimonio y ser madre en el futuro.

La modelo brindó una entrevista a 'América Espectáculos, donde afirmó que está muy feliz con su nueva pareja, sin embargo, prefiere no hacerlo público. "No tengo nada que esconder, pero respeto la privacidad de mi pareja, yo no soy una chica que habla de sus temas privados", afirmó.

Enseguida, el reportero le consultó sobre si había considerado el hecho de llegar al altar con Alister, a lo que la 'ojiverde' confirmó que le gustaría, ya que es una chica que se ha criado con valores tradicionales y considera que el matrimonio es un 'sello de amor'.

"En ese sentido si soy bien tradicional. Yo creo que ya la convivencia es un super compromiso, pero sí creo que ese sello como del amor del compromiso es el matrimonio. Creo en el amor", agregó.

¿Alondra García será mamá?

En otro momento la influencer habló sobre la ilusión que le hace convertirse en madre, aunque comentó que por el momento está enfocada en su carrera como modelo internacional. "Claro que quiero ser mamá, ahora estoy super bien, tan feliz, tan plena, por ahora no", confirmó.

Finalmente, dijo que estar cansada que le pregunten por su expareja Paolo Guerrero, quien está próximo a convertirse en padre por quinta vez ya que su novia Ana Paula Consorte está próxima a dar a luz a su segundo hijo junto al futbolista.

Alondra está harta de Guerrero

En entrevista con una radio local, la influencer resaltó que no va a responder las preguntas sobre su pasada relación con el delantero peruano, sin embargo, aceptó que es parte de su pasado y está dispuesta a aceptar las preguntas de los periodistas.

"Me están haciendo preguntas que saben que, claramente, no voy a responder... con todo mi amor y cariño. Ya es súper repetitivo. Hay más cosas importantes, no sé, he lanzado una colección importante con una marca, o he ido a un evento súper importante en el extranjero", afirmó.

De esta forma, Alondra García pidió que dejen de mencionarle a Paolo Guerrero, ya que ahora tiene una nueva relación con el empresario millonario, Fernando Alister, con quien piensa llegar al matrimonio.