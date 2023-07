Alondra Huarac celebra su cumpleaños 18 junto a sus padres y con temática de Barbie

Con motivo del reciente estreno del live action de Barbie, la reconocida modelo Alondra Huarac cumplió la mayoría de edad y festejó su cumpleaños número 18 con una temática en color rosa y junto a sus padres, Nilver Huarac y y Lizet Soto.

La celebración se realizó desde tempranas horas del sábado 22 de julio, pues la también influencer utilizó sus redes sociales para documentar su día de festejo. Lo primero que hizo fue agradecer a todos los que formaron parte del evento con motivo de su onomástico.

Cabe resaltar que, Alondra recientemente representó a Perú en el certamen Miss Mesoamérica 2023 y tras su regreso, se mostró muy emocionada por festejar un día tan especial rodeada de sus familiares y amigos más cercanos.

La reina de belleza empezó mostrando su ingreso al evento; ella llegó al lugar a bordo de un lujoso auto de color blanco, el cual llevaba un lazo de color rosado por la temática de la famosa muñeca de Mattel.

Para la ocasión, Alondra decidió usar un vestido rosa de una manga con detalles de pedrería en un lado del vestido y al bajar del automóvil, su padre la recibió con una gran sonrisa y un fuerte abrazo; él usó un terno de color oscuro.

Una de las sorpresas más llamativas de la noche fue cuando Nilver y Lizet le hicieron llegar una serenata a Alondra, provocando que la modelo cante varias rancheras; además, su padre se animó a mostrar sus contagiosos pasos de baile al ritmo de música del momento.

Tras la publicación de de Alondra en redes sociales, cientos de cibernautas dejaron sus comentarios felicitando a la modelo, mientras que otros admiraban la actitud que su padre tuvo para la celebración de los 18 años de su engreída.

"Me encanta, es muy linda. Tendrá muchos lujos, pero no es nada creída", "Que bendición tener un padre así", "Como para que te quede claro que no mereces nada menos en la vida. Felicidades", "Que lindo tu papá, se nota que te premia por tu esfuerzo en conseguir tus metas", "Una barbie en su deportivo", se lee en los comentarios de TikTok.