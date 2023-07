Valeria Flórez tras participar en el Miss Supranational 2023: "Di todo de mí, espero no haberlos defraudado"

La modelo peruana Valeria Flórez se pronunció luego de la notable participación que tuvo en el Miss Supranational 2023. A través de sus redes sociales agradeció a sus fanáticos por el apoyo.

En su cuenta oficial de Instagram, Valeria no dudó en comentar sobre su desempeño en el popular certamen de belleza, por lo que aprovechó en rescatar las muestras de apoyo que recibió durante esos días, los cuales fueron muy importantes para ella.

Cabe precisar que la modelo recibió un reconocimiento como ''Miss Supranational America 2023' debido a su destacable participación, dejando atrás a las latinas de Ecuador y Brasil.

Seguido a ello, recalcó el hecho de haber representado al Perú y dejarlo en lo más alto del concurso. Asimismo, agradeció a sus seguidores por el soporte.

"No hay nada que me llene de más de orgullo que saber que hice sonar a mi país y el haber podido representarlos como lo hice. Pero soy consciente que no hubiera sido posible sin todos ustedes'', acotó.