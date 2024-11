Ana Paula Consorte rompe su silencio y revela los DUROS MOMENTOS al lado de Paolo Guerrero: "Lloré"

Ana Paula Consorte vuelve a dar que hablar. Y es que la brasileña fue recientemente entrevistada por un medio extranjero, y no dudó en revelar detalles inéditos de aquellos duros momentos que vivió junto a su actual pareja, Paolo Guerrero.

La modelo brasileña, Ana Paula Consorte, decidió abrir su corazón para brindar detalles exclusivos de la dura situación que vivió junto a Paolo Guerrero cuando nació su segundo hijo llamado José.

En la actualidad, Consorte y Guerrero son considerados como una de las parejas más estables del medio, pese a que, en reiteradas ocasiones, se han visto envueltos en supuestas crisis, evidenciadas en la eliminación de contenido, donde ambos lucían bastante románticos.

Es así que, durante la entrevista con el medio 'Mami a mil', la 'garota' relató cómo la llegada de su segundo bebé se convirtió en una pesadilla, puesto que su sensibilidad estaba a flote.

"Fue lo más difícil, porque (el parto natural) se recupera muy rápido físicamente, crees que estás pronta a pasar de todo, pero no se recupera tan rápido de la cabeza, pasé momentos muy difíciles (...) Paolo me dijo 'qué pasa', es difícil para la pareja porque parece que estás bien y no lo estás", dijo en un primer momento.