Andrea Llosa tras ser llamada 'la nueva Laura Bozzo': "Esas son estupideces"

Tras las duras críticas de los usuarios de las diversas redes sociales sobre cómo se viene manejando su show televisivo y concordaron en llamarla: 'la nueva Laura Bozzo', Andrea Llosa, dijo que "esas son estupideces".

"Son estupideces"

La conductora del programa "Andrea: Nuevas historias" fue radical en responder sobre su referencia a una personalidad del talk show de los años 90: 'Laura Bozzo'. En ese sentido, defendió el contenido de su programa y la esencia del mismo.

"Para empezar todo es real y no se le paga a nadie, Segundo, nada es armado, acá no hay guión", sentenció.

La conductora dijo entender las diversas perspectivas de las personas y sus opiniones, que muchas veces la critican duramente.

"A mí pueden decirme 'no me gusta tu programa, lo odio, lo detesto', pero nadie me va a venir a decir que mi programa es armado y que le pagamos a alguien, nada cero", sentenció.

Ante los haters, la comunicadora aseveró no responder a sus mensajes porque "entiende que haya gente a la que no le caigo bien, que no me soporta", y que deslinda de toda responsabilidad sobre esas percepciones que tienen sobre su persona.

¿Bronca por rating?

Andrea Llosa fue consultada por "El Trome" sobre la razón de no editar esa parte de la bronca en su programa del miércoles, puesto que algunos usuarios de las redes sociales y críticos en general dicen que "lo hizo por rating".

"Yo nunca he hecho nada por desesperación ni rating, porque estoy convencida de lo que hago", confirmó.

En esa misma línea, se refirió sobre su competencia directa en horario estelar "Gran Chef: Famosos" y aseveró que "hay entretenimiento para todos, que todos trabajen y les vaya bien".

"Aquí no hay mezquindad, porque creo que cada programa tiene un público", señaló.

Sobre Magaly Medina

Es conocida la enemistad entre "la Urraca" y Andrea Llosa, desde el año 2020, debido a diferencias ocasionadas por el horario y el rating.

Sin embargo, nuevamente ayer Llosa fue nuevamente el blanco de la crítica por parte de Magaly Medina, tras darse la pelea entre los invitados al set de "Andrea: Nuevas historias".

"Acabamos de ver con sorpresa que las sillas en el set de 'Andrea' iban de un lado para otro y nos decíamos: 'Que alguien le suba el volumen', porque no escuchábamos. Hemos tenido que ir a la cabina para ver que esto se descontroló. En 'Andrea' se pudrió todo", esto es lo que había declarado "la Urraca" luego del bochornoso incidente en el programa de Andrea.

Ante esto, la directora y conductora del espacio dijo que lo que pasó "es lamentable, no es lo usual y a ella (Magaly) le ha llamado la atención", sostuvo.

De esta manera, la conductora de televisión Andrea Llosa se defendió de su nueva denominación como 'la nueva Laura Bozzo', porque ella "no arma nada y no se le paga a nadie".