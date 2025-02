Angie Jibaja reaparece y da detalles de su nueva vida como Testigo de Jehová: "Ya no me siento sola"

23/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Angie Jibaja vuelve a llamar la atención de sus seguidores tras revelar detalles de su nueva vida como Testigo de Jehová y cambio espiritual. La exmodelo y expareja de Jean Paul Santa María aseguró que ha logrado encontrar estabilidad emocional y felicidad.

Angie Jibaja y su nuevo cambio espiritual

Angie Jibaja parece haber dejado los escándalos de lado como la registrada en febrero del 2024 cuando según el programa de 'Magaly TV: La Firme' indicaron ver a la exmodelo en presuntas conductas sospechosas con desconocidos acompañantes, por lo cual tuvo que ser llevada a una comisaría de Surquillo.

Asimismo, el programa de Magaly también reveló las constantes disputas que tuvo Angie con Jean Paul Santa María por sus hijos, hasta el punto de que tuvo que ser retirada de la casa de su expareja durante Navidad. Sin embargo, estos problemas y escenas polémicas parecen que ya forman parte del pasado de 'La Chica de los Tatuajes'.

A través de sus redes sociales, Jibaja, quien se bautizó a finales del año pasado como Testigo de Jehová, no dudó en compartir imágenes de su nueva vida junto a sus compañeras de su comunidad religiosa y revelar a todos que decidió cambiar también su apariencia : cabello negro, vestido y sin maquillaje.

"Tanto tiempo sin publicar nada. Bueno, ya pasó un año desde que estuve publicando de las cosas que estudiaba de la Biblia. En septiembre del año pasado, gracias al amor y misericordia de Jehová, me bauticé como Testigo de Jehová y hoy soy parte de este bello pueblo", se lee en el mensaje que subió en Facebook.

Un antes y un después en la vida de Angie Jibaja

Pero no todo quedó ahí, ya que Angie Jibaja no dudó en asegurar que tras haber afrontado una serie de desafíos personales en los últimos años ha logrado encontrar felicidad y la paz que tanto necesitaba hasta el punto de "no sentirse sola".

"Hoy soy parte de este bello pueblo, me siento muy feliz, ya que hoy tengo una familia espiritual que está en todo el mundo. Ya no me siento sola . Yo siempre les estaré agradecida a ustedes", agregó.

Angie Jibaja revela detalles de su nuevo estilo de vida.

De esta manera, la exmodelo, Angie Jibaja, quien radica actualmente en Chile, reveló detalles sobre su proceso de transformación, destacando que ahora se siente más fuerte y enfocada en su crecimiento espiritual como Testigo de Jehová.