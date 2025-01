Pedro Suárez-Vértiz y Charly García protagonizaron una controversia durante show, según Julio Andrade

En diálogo con Exitosa, Julio Andrade recordó algunas de sus experiencias en los escenarios. El cantante peruano narró parte del show que tuvo en un evento muy popular hace varios años, revelando a su vez la controversia que, en dicho espectáculo, protagonizaron Pedro Suárez-Vértiz (PSV) y el cantante argentino Charly García. ¿Qué ocurrió con ellos?

Durante el programa Contra el Tráfico, Ricardo Rondón se refirió a las épocas en donde el Perú realizaba festivales musicales con un gran despliegue de artistas nacionales e internacionales. Por su parte, Julio mencionó que, a inicios del nuevo milenio, participó en el recordado Festival de la Cerveza Cusqueña, dado que varios temas suyos causaban furor entre el público.

En dicha oportunidad, el compartió escenario con Jean Paul Strauss, Pedro Suárez-Vértiz, Charly García, y otros más. Él confesó que, dentro de las presentaciones de apertura, PSV tuvo mucha acogida por parte del público, por lo que su show fue uno de los más ovacionados en el festival. Sin embargo, el espectáculo contaría con un peculiar inconveniente, originado por el controvertido artista argentino.

"Yo recuerdo que estuve en un penúltimo, y abrió Jean Paul Strauss, y no le fue muy bien con la gente, porque era baladista. A mi me fue bien, porque estaba pegando 'Cada mañanita'. Viene Pedrito y levanta a la gente, y a la mitad de show, Charly García lo manda a cortar. No le gustó el éxito que tenía PSV", aseveró.