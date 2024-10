Arrestan a CONOCIDO rapero ganador del GRAMMY tras acusaciones de participar en asesinato

25/10/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo de la música urbana en Estados Unidos se encuentra en conmoción luego que el jueves por la noche el rapero Lil Durk fuera arrestado por agentes del FBI mientras intentaba huir del país. Según los informes de esta agencia, el músico, ganador de un Grammy a inicios de año, habría ordenado el intento de asesinato de su colega Quando Rondo en agosto del 2022.

Aquella vez, el mencionado intérprete de Hip Hop fue atacado a balazos en una gasolinera de Los Ángeles por un grupo de sujetos que intentaban acabar con su vida. Sin embargo, este atentando fue fallido, pero producto de ello su prima, Saviay'a Robinson, perdió la vida.

No fue el único

Según el medio Chicago Tribune, Lil Durk no fue el único apresado bajo cargos federales, sino que también otros cinco miembros de su colectivo musical Only The Family (OTF) fueron capturados bajo la investigación del mismo caso. Dentro de la causa, los acusados deberán defenderse de diferentes cargos entre los que resaltan conspiración para cometer asesinato por encargo y uso de una ametralladora en un crimen violento que resultó en una muerte.

De momento, todo hace indicar que el rapero sería culpable ya que el acto en contra de Rondo se da luego que el amigo de Durk, King Von también fuera asesinado. De momento, el ganador del Grammy se mantiene arrestado por la Policía de Miami sin derecho a fianza.

Lil Durke se encuentra arrestado sin derecho a fianza.

Golpe planificado

La denuncia presentada por la Fiscalía es bastante extensa y detallada. En ella se revela que Lil Durk fue al autor intelectual del ataque contra Quando Rondo ya que había financiado el viaje desde Chicago a Los Ángeles a cinco miembros de 'Only The Family'. Las pruebas encontradas señalan que el encargado del ataque alquiló autos de lujo, máscaras para ocultar su identidad y la adquisición de una metralleta modificada para perpetuar el asesinato.

Además, el FBI reveló que existe un video de vigilancia en el que se ve al socio del rapero organizar al detalle sus movimientos e incluso existe mensajes entre ambos, rapero y socio, en el que el músico le pide sacar pasajes a nombre de ninguno que pudiera involucrarlo.

De esta manera, el rapero Lil Durk, fue arrestado por agentes del FBI en Miami este jueves por la noche cuando intentaba huir de Estados Unidos. Según, los primeros reportes, el ganador del Grammy sería autor intelectual del intento de asesinado contra otro músico en el que una mujer perdió la vida.