Futbolista titular de Alianza Lima confirma interés desde Brasil: "Será un paso importante en mi carrera"

El buen momento de Marco Huamán en Alianza Lima no ha pasado desapercibido. Tras consolidarse como titular por la banda izquierda, el futbolista fue consultado sobre la posibilidad de emigrar al extranjero y confirmó que existen ofertas desde Brasil.

Marco Huamán se gana un lugar en Alianza

Tras ser cedido a Cienciano a inicios de año, regresó de manera inesperada a Alianza Lima debido a las bajas que sufrió el plantel. Pese a la situación, logró ganarse un lugar gracias a su rendimiento. En ese sentido, destacó la importancia de defender a un club grande para poder darse a conocer.

"Alianza siempre ha sido una buena vitrina para ir al extranjero. Hay muchos compañeros que salieron teniendo continuidad aquí. Yo sigo paso a paso, sin apresurarme; que se dé lo que se tenga que dar", declaró Huamán en el programa Hablemos de Max.

El 13 del club victoriano añadió: "Ahora me debo a Alianza y es gracias al club que estoy teniendo regularidad. Me toca seguir trabajando partido a partido".

Sondeos desde Brasil y ligas favoritas

Sobre su futuro, Marco Huamán confirmó que su representante, Narciso Algamis, le informó de interés desde Brasil, un país con un fútbol exigente que podría representar un salto importante en su carrera.

"Sí, se me comentó en su momento (sobre sondeos de Brasil), pero como dije, hay que tomarlo con calma, paso a paso. Lo que tenga que ser, se dará en su momento; ahora estoy enfocado en Alianza, en aportar al grupo y sumar de la mejor manera", agregó.

Además, Huamán reveló sus ligas favoritas para continuar su desarrollo profesional: "La liga brasileña me gusta mucho por la intensidad que se maneja. También podría ser la mexicana. Lo que se dé en su momento, siempre va a ser bienvenido. Será un paso importante en mi carrera y para eso me preparo".

Próximo reto en Liga 1

Mientras las ofertas y rumores circulan, Marco Huamán y Alianza Lima se enfocan en la Liga 1. El equipo de Guede visitará a Garcilaso este sábado 14 de marzo a las 6:00 p. m. en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026.

Allí, Huamán buscará seguir consolidando su nivel y demostrando por qué se ha convertido en un titular indiscutible en el equipo íntimo.

Así, Marco Huamán confirmó el interés desde Brasil y dejó claro que su prioridad sigue siendo Alianza Lima, donde se ha consolidado como titular y sigue aportando partido a partido.