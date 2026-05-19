Falleció una de las voces más emblemáticas de la salsa clásica: Puerto Rico, familiares y fanáticos lloran su partida

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una vez más la salsa se encuentra de luto. A pocos días de reportarse el deceso de Sammy Marrero integrante de la agrupación 'La Selecta', otra figura del género, considerada una de las voces más emblemáticas, perdió la vida. Todo su natal Puerto Rico, familiares y fanáticos se mostraron conmovidos por la noticia.

Se apagó la voz de uno de un salsero clásico

El cantante puertorriqueño Rafael de Jesús, conocido artísticamente como 'Chuleta' falleció ayer lunes a los 75 años en Florida, de acuerdo a lo informado por su hijo, Rafael De Jesús III, en un sentido mensaje publicado a través de sus redes sociales junto a una imagen de su padre cantando y en el que revela la causa del fallecimiento precisando detalles.

"La familia De Jesús anuncia con profundo pesar el fallecimiento de Rafael De Jesus Jr. el 18 de mayo de 2026, a la edad de 75 años, tras complicaciones de salud continuas que resultaron en insuficiencia cardiopulmonar", se lee al inicio de la publicación difundida en Facebook.

Además, el primogénito del artista sostuvo que su padre será recordado por su devoción a su familia, su pasión por la música, sus contribuciones a la industria musical de la salsa y el impacto duradero que dejó en todas aquellas personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo personalmente y a través de su arte.

"Le sobreviven su amada esposa Nancy, su hija Rebecca Ann, su hijo Rafael De Jesus III, su hermana Elizabeth y sus dos nietas. Los arreglos funerarios y conmemorativos serán anunciados próximamente", concluye el texto público.

Publicación del hijo de Rafael De Jesús en la que confirma la muerte de su padre

Legado y trayectoria de Rafael De Jesús en la salsa

Rafael De Jesús nació el 17 de marzo de 1951 en Brooklyn, Nueva York. Desarrolló una extensa carrera ligada a agrupaciones emblemáticas como la Orquesta Dee Jay, la Orquesta Cimarrón, el Conjunto Clásico y la orquesta del trompetista Luis "Perico" Ortiz.

Junto al último en mención interpretó reconocidas canciones de salsa entre las que se encuentran 'De patitas', 'Alabao', 'Guaranchimbe' y 'Julián del Valle', estas lograron consolidar su voz como una de las más emblemáticas de la década del 70 y 80.

Un lamentable hecho ha enlutado el ambiente de la salsa tras confirmarse el fallecimiento del cantante puertorriqueño Rafael De Jesús a los 75 años, de acuerdo a lo informado por su hijo, quien precisó que su padre murió por complicaciones de salud continuas que resultaron en insuficiencia cardiopulmonar.