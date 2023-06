Bad Bunny se pronuncia sobre rumores del supuesto embarazo de Kendall Jenner

Desde el primer momento que se dio a conocer sobre la relación entre Kendall Jenner y Bad Bunny, muchos han sido los rumores que crecen alrededor de la pareja, no obstante, el que más fuerza ha cobrado en los últimos días es el de un posible embarazo de la modelo estadounidense.

Las redes sociales enloquecieron luego de que se difundiera la noticia de que la hermana de Kim Kardashian se convertiría por primera vez en madre y, aunque muy poco es lo que se sabe, la noticia tiene impactados a los fans del llamado "Conejo Malo".

Cabe señalar que todo surgió tras darse a conocer el avance del próximo capitulo de la serie 'The Kardashians', pues se dejó abierta la posibilidad de que Kendall está embaraza, pues se puede escuchar como la también influencer es cuestionada sobre "su embarazo".

Asimismo, la joven modelo no dice ni una sola palabra sobre el tema, durante el video del avance, pero sus gestos ante la cámara hicieron que los usuarios comenzaran a especular.

Durante una entrevista reciente con Yahoo, el autor de 'Callaita', indicó que le divierten este tipo de rumores y aseguró que el único que sabe la verdad de lo que ocurre en su vida es él.

"Creo que eso siempre ha existido y siempre existirá. Es divertido. Me entristece y es lamentable al mismo tiempo, no para mí, pero más para la gente [que difunde chismes], porque es divertido ver cómo hablan con confianza. Es como, 'Qué tontos, no tienen idea de nada'. Y te ríes también. Es como, 'En serio, ¿cómo es eso posible?'", declaró.