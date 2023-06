Susy Díaz confiesa que sale con un joven de 33 años al que considera un 'snack'

16/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Susy Díaz es un personaje muy querido por muchos peruanos debido a sus ocurrencias en la televisión peruana; sin embargo, esta vez decidió confesar que sale con un joven de 33 años, al cual considera un 'snack'.

Se confesó

En conversación con el medio local Trome, la exvedette contó que no tiene tiempo para el amor y se encuentra soltera; sin embargo, decidió revelar que tiene un 'snack', es decir, que sale con un joven de 33 años, el cual es soltero y se mudó cerca a su casa para visitarla por las noches.

''No tengo tiempo para el amor, pero hay un chico que conozco hace 15 años y desde hace nueve me visita cuando se me da la gana. Se ha comprado un departamento cerca a mi casa para que llegue rápido por los techos ja, ja, ja'', inició diciendo.

Seguido a ello, Susy señaló que a pesar de llevarse bien con él, ha decidido dejar de verlo, pues la celó por hacer contenido junto al exesposo de Keiko Fujimori, Mark Vito.

''Es soltero, no tiene hijos ni 'mochila', pero te cuento que hace poco me dijo 'seguro está saliendo con Mark Vito y por eso no me contestas (el celular)'. ¿Yo cuándo he salido con Mark? ¿Hay un video donde nos besado en la boca? Solo hicimos contenido para Tik Tok. Me escribió al Instagram para contactarme y yo contenta'', respondió Susy al medio de prensa.

No lo oficializará

Finalmente, Susy confesó que se encuentra decepcionada de los hombres, por lo que prefiere estar sola y no oficializará a nadie.

''Estoy tan decepcionada de los hombres que prefiero estar sola, que nadie me moleste. A parte, ya voy a cumplir 60 años y tengo miedo que me vayan a 'descaderar'. He estado con tantas personas que me restaron, se volvieron famosos, malagradecidos, que ya no creo en nadie, solo en mí. No quiero que nadie me quite mi libertad ni mi felicidad'', finalizó.

Historia de Susy Díaz en el Congreso llega al cine

Alicia Mercado es la actriz elegida para interpretar a Susy Díaz en la película: 'Susy: Una vedette en el Congreso', la cual está por estrenarse el 26 de octubre a nivel nacional.

"Estoy muy emocionada de dar vida a Susy, ella es un personaje muy querido por el Perú y ahora que estoy conociendo más de cerca su vida me doy cuenta que es una mujer muy inteligente, no cualquiera llega tan lejos como ella", dijo la actriz en un comunicado.

Susy Díaz es una figura icónica de la farándula peruana, por lo que esta revelación acerca de sus salidas con un joven de 33 años al que considera un 'snack', sorprendió a sus fieles seguidores.