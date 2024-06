La cantante peruana Yahaira Plasencia sigue trabajando arduamente para consolidarse en la industria musical y alcanzar reconocimiento internacional. Este martes 18 de junio, sorprendió a sus seguidores al aparecer junto a uno de los integrantes del famoso dúo reguetonero Wisin y Yandel, además del productor musical Sergio George, con quien ya había colaborado previamente.

El 18 de junio, Yahaira Plasencia compartió varias historias en sus redes sociales donde se le ve en un estudio de grabación, lo que indicaba que estaba preparando un nuevo proyecto musical.

La sorpresa mayor vino cuando Sergio George, presente en el estudio, publicó un video en el que se ve a la 'Yaha' bailando y cantando junto a Wisin, integrante del conocido dúo Wisin y Yandel. Aunque en el video no se alcanza a escuchar la melodía ni la letra de la nueva canción, la colaboración promete ser un éxito.

La noticia de esta colaboración ha generado gran expectativa entre los fans de Yahaira Plasencia y del reguetón en general. Aunque aún no se ha anunciado una fecha oficial de lanzamiento, la atención está puesta en las redes sociales de los artistas involucrados para recibir más novedades y detalles sobre esta esperada producción.

La colaboración con Wisin, uno de los nombres más importantes del reguetón, podría ser el impulso que necesita Yahaira Plasencia para despegar definitivamente en la escena musical internacional.

Recientemente, Yahaira Plasencia tuvo como invitado a Sergio George en su podcast 'Hablando con la Yaha', donde abordó varios temas, incluyendo un rumor persistente.

La cantante aprovechó la ocasión para preguntarle directamente a Sergio George sobre el supuesto financiamiento de sus honorarios por parte de Jefferson Farfán, su expareja. La respuesta fue clara: El productor negó conocer al exfutbolista antes de llegar a Perú.

"No lo conozco, nunca (lo he visto). Ahora, conozco su nombre, estando aquí en Perú y su trayectoria porque investigué de él. Pero cuando recién llegué acá ni idea de quién era, ni qué hacía porque yo no soy fan de fútbol, no lo conozco", afirmó el productor.