¡Bombazo oficial! Ale Fuller CONFIRMA vínculo con Renato Rossini Jr. tras ser captados en concierto

Recientemente, Ale Fuller y Renato Rossini Jr. dejaron boquiabiertos a todos al lucirse muy cariñosos en el concierto de Danna Paola. Como se recuerda, tras la ruptura de la actriz, ambos han sido captados juntos en algunas ocasiones por lo que se presumía un romance entre ello, sin embargo, desmintieron los rumores y aseguraron que solo los unía una linda amistad.

Esta vez, la influencer sorprendió al confirmar que mantiene un vínculo con el modelo y dio detalles de su cercanía con el exparticipante de 'El Gran Chef Famosos'.

Durante una entrevista con un conocido programa de espectáculos, Ale Fuller se pronunció sobre las recientes imágenes que protagonizó con Renato Rossini Jr. en el concierto de Danna Paola, en el cual se mostraron muy cariñosos.

Por su lado, al ser consultado sobre un presunto romance con Ale Fuller, Renato Rossini Jr. dejó en claro que no desea poner una 'etiqueta' al vínculo que mantienen.

"Estamos disfrutando mucho el presente (¿Son novios? o ¿amigos?) No, o sea hay mil etiquetas, pero ahora les puedo decir que la estamos pasando bien y somos muy felices " , expresó.

Cabe precisar que aunque aún no hayan confirmado que mantienen una relación amorosa, fue el mismo Renato Rossini, quien afirmó que "los seguirán viendo juntos".

Hace algunos días, la protagonista de la recordada serie 'Ven, Baila Quinceañera' se volvió foco de la noticia al confesar que actualmente se encuentra enfocada en su trabajo, dejando en claro que, a pesar de ello, no le cerrará las puertas al amor.