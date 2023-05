Brenda Carvalho envía foto de alto calibre a Julinho, pero no era para él

04/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Brenda Carvalho, quien goza de gran popularidad, compartió uno de los episodios más bochornosos que ha experimentado: por error, envió una imagen pornográfica a su pareja Julinho. La famosa brasileña explicó que, en realidad, el mensaje estaba destinado a su grupo de amigas.

La confesión de Brenda Carvalho

El origen de la situación se remonta al momento en que los productores de "No Somos TV" le plantearon a la bailarina si alguna vez había enviado un mensaje por error.

Tras afirmar que sí lo había hecho en varias ocasiones, confesó que el más embarazoso fue aquel en el que envió una imagen pornográfica de otra persona a su pareja Julinho.

"A Julinho también le mandé un mensaje equivocado, le mandé una foto pornográfica de una persona", reveló Carvalho.

Brenda explicó que en ese momento no se percató de su error y fue su pareja quien la llamó para reprocharle lo sucedido: "Me asusté porque Julinho me llama y me dice qué es eso Be, qué es eso que me has mandado, este porno". La situación empeoró cuando Brenda le explicó que el contenido que le había enviado no estaba destinado a él.

"¿Para quién era?", fue la pregunta de Julinho que logró que Brenda confesara la verdad luego de sentirse muy asustada por lo ocurrido: "Me dio la blanca y dije señor, no era para ti y él me dijo para quién. Yo dije, era para el grupo de las chicas... sí pues era para Paloma (Fiuza)".

El romance de Brenda Carvalho y Julinho

El extenso romance entre Julinho y Brenda Carvalho comenzó en agosto de 2010, cuando ambos ya habían terminado sus relaciones anteriores: el futbolista había finalizado su compromiso con la modelo Paola Arias y la bailarina había puesto fin a su matrimonio de cuatro años.

"Todo sucedió de forma tan natural. Me comprende, es romántico, caballero, es amigo, son tantas cualidades que tiene. Las personas que lo conocen saben lo que estoy diciendo", dijo la animadora de eventos cuando le preguntaron sobre el inicio de su relación con Julinho.

En cuanto al exdeportista, siempre se ha referido a Brenda como el amor de su vida. "Es todo, es la mujer ideal, la mujer perfecta, superdivertida, te mueve y remueve la vida, jamás está parada, es como yo", expresó con ternura.

"Conozco sus virtudes y defectos, ambos sabemos lo que nos gusta y no nos gusta. Han ocurrido muchas cosas en nuestras vidas, ahora solo queremos vivir el momento", agregó.

Hoy en día, Brenda Carvalho y Julinho son una de las parejas más sólidas de la farándula peruana.