Briyit Palomino regresa con fuerza a la música

25/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La popular "Vampiresa de la Cumbia", Briyit Palomino, retoma con fuerza su carrera musical tras estar casi más de un año alejada de los escenarios. La razón: una traición amorosa que la dejó deprimida y la mantuvo lejos de los escenarios. Sin embargo, hoy regresa más empoderada que nunca y con su nuevo estreno musical "Aquí abajo".

"Ahora estoy con todas las pilas puestas para retomar mi carrera y regresar a los escenarios para cantar, además de lanzar nuevas canciones y videoclips que ya estoy grabando con el respaldo de mi nueva manager. Se vienen grandes proyectos musicales, toda esta experiencia me ha servido mucho para madurar y no confiar demasiado", comentó Briyit.

Explotada por su expareja

La carismática cantante, que brilló en el reality "El artista del año", confesó que en un momento se sintió explotada por su expareja, quien le hizo invertir en varios negocios que al final este terminó por apropiarse. Y a pesar de haber terminado la relación, denuncia que este sujeto le sigue escribiendo mensajes para insultarla.

"Mi expareja me utilizó y me explotó, me hizo invertir todo lo que había trabajado con radio Karibeña una temporada. Me quedé en cero, él me hizo invertir en otros negocios y ahora es él quien está ganando con toda la inversión que hicimos en su momento", contó la "Vampiresa de la Cumbia" que estuvo muy deprimida en todo este tiempo.

"Me sentí muy decepcionada, me sentía muy mal. A qué mujer le gusta ser utilizada, yo estaba manipulada por ese hombre, ese hombre fue muy malo conmigo", refirió la artista que hoy regresa como el Ave Fénix para adueñarse de los escenarios y hacer bailar a sus miles de seguidores de todo el Perú.

Con nuevo manager, la cantante estrena su nueva canción 'Aquí abajo' con el mismo estilo que la caracteriza.