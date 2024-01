"Casi me atraganto": María Pía Copello revela cómo fue su peculiar pedida de mano hace 18 años

María Pía Copello celebró recientemente su aniversario de bodas número 18 con Samuel Dyer, por lo que no dudó en compartir una divertida anécdota que le sucedió cuando fue su pedida de mano.

La conductora de televisión utilizó sus redes sociales para contar detalladamente cómo fue que el padre de sus tres hijos se animó a pedir su mano en matrimonio.

Mediante una serie de videos, ella reveló que, hace 18 años, siempre molestaba a su amado con la típica pregunta de "¿cuándo me vas a pedir la mano?".

Sin embargo, en medio de dicho momento, no esperó a que Samuel le proponga ser su esposa, poniendo su anillo dentro de una de las copas que ella iba a beber, por lo que casi termina atragantándose.

"Yo siempre lo molestaba que cuando me iba a pedir la mano. Yo le reclamaba y él se reía, más cólera me daba, me dijo toma tu trago y yo ya no quería pero luego tomé y casi me atraganto", contó la excompañera de Timoteo.