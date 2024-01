¡Caso cerrado! Policía concluyó investigaciones por la muerte de Matthew Perry: ¿Cuál fue el veredicto final?

Luego de meses de exhaustiva investigación, el Departamento de Policía de Los Ángeles puede dar veredicto y cerrar el expediente de Matthew Perry, conocido actor que falleció el pasado 28 de octubre del 2023.

El intérprete de 'Chandler' en Friends murió por una sobredosis de sustancias, específicamente: de ketamina. Perry habría sido adicto a esta droga durante años.

Además de la detección de efectos agudos de la ketamina, las pruebas revelaron que las condiciones médicas de Perry incluían arterias coronarias y efectos posteriores de la buprenorfina. Esta sustancia la consumía para contrarrestar el consumo de opioides, pero inconscientemente la mezcló con otros químicos, teniendo un desenlace fatal.

Sin embargo, el informe forense desató una enorme duda: el actor había estado limpio de drogas durante 19 meses, y se encontraba sometido a una terapia alternativa mediante infusiones de ketamina contra la depresión.

Dicho tratamiento inició apenas una semana y media antes de fallecer. Más allá de esto, se reveló que Perry consumió tamoxifeno, presuntamente, para perder peso. Esto lo complementaba con antidiabéticos y un consumo alto de nicotina.

El actor George Clooney, quien fue amigo del fallecido Matthew Perry, brindó una serie de confesiones que alarmaron a los fanáticos del difunto y de la serie Friends en general, indicando que el actor padecía de una fuerte depresión.

Clooney, en una entrevista con el medio Deadline, reveló detalles de la vida de Perry que pocos conocían, indicando que pasaba una adicción a los analgésicos y que sufría de depresión.

"No sabíamos qué le pasaba. Solo sabíamos que no era feliz y que no tenía ni idea de por qué estaba haciendo eso, tomarse 12 pastillas de Vicodin (analgésico) al día", declaró.