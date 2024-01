¡La defiende! Novio de Mónica Sánchez resta importancia a la diferencia de edad: "Es mi colágeno"

Mónica Sánchez, conocida por su papel de 'Charito' en 'Al Fondo Hay Sitio', inició el 2024 generando distintas reacciones entre sus seguidores por la fotografía que subió junto a su novio Daniel Sacro. Tras ser cuestionada por la diferencia de edad entre ambos, su amado salió a defenderla.

Es sabido que la actriz peruana suele mantener su vida en total privado; sin embargo, esta vez optó por compartir su felicidad con sus seguidores, quienes no tardaron en criticarla y calificar a su actual pareja como su "colágeno".

Aunque ella no ha salido a pronunciarse sobre esos comentarios, Daniel Sacro si lo hizo, recalcando que, en la relación, es Mónica la persona que tiene 'mente, cuerpo y espíritu' de alguien de 20 años, por lo tanto ella es su colágeno.

"Estimados profesionales del chisme y usuarios maliciosos: están profundamente equivocados. Yo no soy su colágeno; ella es el mío. Verán: a mí en la secundaria me decían 'abuelo'. Y ella, de mente, cuerpo y espíritu, tiene 20 años menos que los que figuran en su documento. Con lo cual, le llevo 10 años. Por eso ella es mi colágeno", escribió el artista argentino en sus redes sociales.

Con ello, el artista argentino decidió romper su silencio y resaltar que para él, la diferencia de edad no es un problema que le quite el sueño.

A través de una conmovedora publicación en Instagram, la popular 'Charito' de 'Al Fondo Hay Sitio' presentó a Daniel Sacro, músico, publicista y escritor argentino, que ha vivido en el Perú durante casi una década, ampliando así, su agencia publicitaria y explorando su faceta creativa como autor infantil y músico.

"Me partiste en mil 2023. Pusiste a prueba mi resistencia, mi fortaleza y mi memoria. Me recordaste todo lo que me duele, así como todo lo que me importa y lo que me importo (...) Gracias por el Amor, por la música, la lectura, por cada personaje en el teatro, el cine y la tele. (...) Te recibo 2024 con el corazón abierto y el más profundo anhelo de que podamos empezar a reconstruirnos como nación", fue la forma en que la actriz dio a conocer que se encontraba nuevamente enamorada.