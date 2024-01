César Ritter sorprendido por dotes de Korina Rivadeneira en la actuación: "Grabé escenas fuertes con ella"

César Ritter volvió a las pantallas de televisión encarnando a 'Pepe Lucho' en la novela 'Súper Ada'. En ese sentido, el actor expresó su agradecimiento con el público y elogió los dotes que posee Korina Rivadeneira para la actuación.

En una reciente entrevista, Ritter sorprendió al mencionar a la esposa de Mario Hart, quien también forma parte de la nueva producción televisiva de la empresa de Gisela Valcárcel.

Al respecto, el recordado 'Lorenzo' de 'Así Es La Vida' reveló que se está divirtiendo mucho siendo parte de las grabaciones de 'Super Ada', destacando además la participación de Korina, con quien asegura haber grabado 'escenas fuertes' en la serie que promete liderar el horario estelar.

"Me estoy divirtiendo mucho siendo parte de la novela (...). Así como con Korina (Rivadeneira), con quien he hecho algunas escenas fuertes y está muy bien, estoy realmente sorprendido de lo que está dando, tiene mucho talento", dijo en un primer momento.

Asimismo, dejó en claro que está trabajando con un 'elenco de primera', siendo una de las sorpresas el papel del exlocutor de radio, Mateo Garrido Lecca, con quien asegura haber hecho una buena química.

En otro momento, se refirió a la posibilidad de regresar a la aclamada serie 'Al Fondo Hay Sitio', donde pudo protagonizar al hijo del querido 'Peter Mackey'.

En esa misma línea, reveló que antes de que inicie una nueva temporada de la exitosa serie, fue convocado; sin embargo, por estar ocupado con otros compromisos no pudo concretar su regreso.

"A mí me convocaron cuando estaban por volver, pero yo tenía cosas que hacer y no llegamos a trabajar juntos, a mí me encantaría regresar, siempre me he sentido como en casa, pero ya veremos si eso puede darse", explicó el actor peruano.