Chechito confiesa que envió FOTOS ÍNTIMAS: "Quería ver cómo se sentía hacer algo así"

En una entrevista exclusiva para el podcast 'Caiga quien caiga' de Vitteri Ponce, el cantante de chicha, Chechito, se sinceró y compartió detalles sorprendentes sobre su vida personal en el segmento 'Preguntas con cancha', incluyendo una ocasión en la que envió fotos íntimas, lo cual sorprendió a muchos.

Chechito, conocido por sus éxitos en el género de la chicha, no se contuvo al hablar de una experiencia personal que dejó a muchos boquiabiertos. "Sí, envié packs," confesó con sinceridad.

Otra de las revelaciones impactantes de la entrevista surgió cuando se le preguntó sobre el lugar más inesperado donde había tenido intimidad.

Sin rodeos, Chechito relató una experiencia bastante singular. "En el carro con la producción y mi seguridad delante," comentó, causando sorpresa y risas entre los presentes.

El intérprete de 'Pienso en ti' también habló sobre qué es lo primero que nota en una persona. A diferencia de lo que muchos podrían esperar, el cantante enfatizó que el físico no es lo más importante para él.

"No me fijaría en el físico para nada," afirmó. "Lo que importa es el momento que comparto con ella, si hay conexión, si hay click, bacán". Su respuesta reflejó una visión madura y profunda sobre las relaciones, valorando más la conexión emocional que la apariencia superficial.

Finalmente, el excantante de 'Complices de la cumbia' también fue cuestionado sobre si prefiere parejas mayores o menores. Sin dudarlo, expresó su inclinación por las personas mayores.

"Mayores. Yo siempre he dicho que para el amor no hay edad," declaró Chechito. "Las personas mayores tienen un no sé qué, creo que es la madurez. Es mejor porque entienden el trabajo, los gastos y las responsabilidades. Entienden que no todo el tiempo se puede estar juntos, uno tiene que viajar por trabajo".