Chechito confiesa que vivió una infancia marcada por la pobreza: "Llevé una vida un poco complicada"

Sergio Romero, conocido artísticamente como Chechito, hizo una aparición emotiva en el podcast 'Caiga quien Caiga' de Vitteri Ponce, donde reveló detalles íntimos de su infancia marcada por la pobreza. Su historia conmovió a miles al relatar cómo logró superar las adversidades para alcanzar el éxito en el mundo de la música.

Chechito abrió su corazón al compartir los desafíos que enfrentó durante su infancia. Aunque no vivió en la extrema pobreza, admitió haber experimentado carencias económicas desde temprana edad. Reconoció el sacrificio y el esfuerzo de sus padres por brindarle lo mejor posible, agradeciéndoles por moldear la persona que es hoy.

"Desde pequeño llevé una vida un poco complicada. Viví, no puedo decir pobreza extrema porque no fue así, pero pobreza básicamente", dijo Chechito.

"Agradezco a mis padres en realidad porque ellos hicieron todo lo posible por formar a la persona que ven aquí ahora. Ellos han hecho todo lo posible, han dado todo de ellos y bueno yo me acomodaba a sus posibilidades, me tocaba entender. Nunca me he quejado y bueno ahora estoy donde estoy y voy a seguir trabajando por eso y le doy todo a ellos", agregó.

Chechito también compartió su historia de ascenso a la fama durante su aparición en el podcast 'Caiga quien caiga' de Vitteri Ponce. El cantante reveló cómo pasó de cantar cumbia costeña en una orquesta a convertirse en un fenómeno de la música chicha.

"Yo llevaba trabajando este buen tiempo ya en la orquesta, cantando cumbia costeña, mi primo era el chichero entonces yo le dije un día, de la nada no se me ocurrió, mi voz es un poco más gruesa que las de él entonces yo le dije ¿Qué te parece si ahora yo canto chicha y tú cantas cumbia? ya, me dice está bien. Se moría de risa porque pensaba que no me iba a salir. Luego empezaba a recibir comentarios de la gente", reveló Chechito.