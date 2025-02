Chris Soifer quema a Christian Cueva tras confirmar romance: "Si él quiere negarlo, sus razones tendrá"

07/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La exchica reality Chris Soifer sorprendió a todos al confirmar que tuvo un romance con Christian Cueva, desmintiendo así al futbolista, quien lo había negado públicamente. Sus recientes declaraciones han desatado gran revuelo en redes sociales, generando todo tipo de reacciones.

Chris Soifer confirma romance con Cueva

Durante un en vivo reciente, Chris Soifer fue consultada sobre su relación con Christian Cueva y no dudó en responder con firmeza. "Sus razones tendrá, o sea, él sabrá qué historia es la que quiere contar. Y cool, yo no tengo por qué negarlo ", expresó la modelo, dejando claro que no pretende ocultar lo ocurrido ni entrar en mayores detalles.

Chris Soifer explicó que su vínculo con Christian Cueva ocurrió hace una década y que no encuentra sentido en revivir ese tema en la actualidad. "Imagínense, si no lo hablé hace diez años, ¿por qué lo hablaría ahora? No tiene sentido", comentó.

El tema ha generado gran revuelo, especialmente porque la declaración de Chris Soifer contradice abiertamente la versión de Christian Cueva, quien negó cualquier vínculo con ella.

"Yo sí lo conozco, no tengo por qué negarlo. Pasó hace diez años y sucedió así como escuchaste", afirmó Soifer, subrayando que no le incomoda que la nieguen, pero recalcó que su versión de los hechos es la verdadera.

Christian Cueva negó romances

Hace poco, Christian Cueva brindó una entrevista a Andrea Llosa, donde habló sobre su vida personal y las acusaciones de infidelidad que marcaron su separación de Pamela López.

Durante la polémica entrevista, el futbolista negó haber tenido romances con figuras públicas como Rosángela Espinoza, Macarena Gastaldo, Melissa Klug y Chris Soifer.

Cuando la periodista le preguntó si había tenido algo íntimo con Rosángela Espinoza, Christian Cueva respondió con un rotundo " No, con ella nunca ". Respecto a las demás mencionadas, reiteró: " No, nunca. Sí tuve reuniones, pero no pasó nada más . Yo le confesé todo a Pamela".

El jugador de Cienciano también manifestó que las acusaciones de infidelidad por parte de su exesposa deterioraron su matrimonio. " Ella se empeñó en creer que le fui infiel, pero nunca pasó . Creo que nadie aguantaría lo que yo viví en esa relación", afirmó.

Mientras la controversia sigue creciendo en redes sociales, Pamela Franco, pareja actual de Cueva, ha optado por mantener silencio y no emitir comentarios al respecto. La revelación de Soifer continúa siendo tema de conversación y deja en evidencia una contradicción entre ambas versiones.