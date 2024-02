¡Christian Cueva se 'corrió'! Magaly Medina se burla de futbolista al conocer que escapó de los 'urracos'

07/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Cueva se encuentra en medio de la polémica debido a su inesperada separación con su aún esposa Pamela López. Sumado a ello, el futbolista fue recientemente captado en el aeropuerto Jorge Chávez, causando la risa de Magaly Medina al conocer que se corrió de sus 'urracos' para no ser entrevistado.

Cueva 'huye' de 'urracos'

Si bien un conocido programa de espectáculos difundió imágenes de 'Cuevita' cuando escapaba de la prensa antes de subirse a su avión rumbo a España, esta vez, 'Magaly TV, La Firme' mostró al futbolista huyendo velozmente de uno de sus 'urracos' a su llegada a Lima desde Trujillo.

Y es que dichas imágenes, se puede ver claramente al seleccionado nacional salir presuroso del aeropuerto con dirección hacia el estacionamiento.

Y aunque el 'urraco' de Magaly intentó seguirlo, un mejor estado físico por parte de Cueva quedó evidenciado con su escapada. Ante ello, Medina no pudo contener la risa, aconsejando a los dirigentes de Alianza Lima ponerle a uno de sus reporteros al frente para que este pueda correr en la cancha de Matute y demás estadios.

"Miren como corre cuando nos ve. Para eso no está mal de la rodilla, para eso no tiene lesión. Hay que decirle eso a los dirigentes del Alianza. Pónganle un 'urraco' al frente y van a ver como corre en la cancha", dijo la popular periodista de espectáculos entre risas.

¿Por qué Cueva viajó a España?

Tal parece que las nuevas pruebas que expondría su aún esposa acerca de una presunta infidelidad por parte del futbolista con una mujer ligada a la industria musical habría provocado que el popular 'Aladino' acelere su viaje al continente europeo.

Sin embargo, según información brindada por el círculo más cercano de Christian Cueva, en las próximas horas, el volante de la Selección Peruana llegará a Barcelona, España, con la finalidad de ser operado en la clínica del flamante traumatólogo deportivo, Ramón Cugat.

Cabe precisar que, hasta ahora, no se ha informado si el deportista aceptó o no la oferta de 'AL' de pagar cierto porcentaje de la cirugía y rehabilitación. No obstante, lo que si se sabe es que pagaría alrededor de 100 mil euros y 20 mil euros más en su recuperación y medicación.

Debido a ello, Christian Cueva llegó hasta el aeropuerto Jorge Chávez, donde fue captado 'huyendo' de los 'urracos' de Magaly Medina.