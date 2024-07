Magaly Medina fulmina a André Carrillo por jurar que "seguirá festejando" pese a fracaso en la Copa América

Magaly Medina regresó a su programa en vivo después de recuperarse de una fuerte gripe, mostrándose más enérgica que nunca. Esta vez, la 'Urraca' centró su atención en André Carrillo, quien recientemente comentó sobre la controversial fiesta en la que participó junto a Christian Cueva luego de la eliminación de Perú en la Copa América 2024.

Magaly Medina no desaprovechó la oportunidad para mencionar las imágenes controvertidas emitidas por su programa recientemente. En el video, se observa a Christian Cueva y André Carrillo celebrando en una discoteca limeña al regresar de Estados Unidos tras la decepción en la fase de grupos de la Copa América.

"André Carrillo ha estado en un podcast y él, muy soberbio, dijo que no va a negar que le gusta divertirse y lo va a seguir haciendo", dijo inicialmente la conductora de 'Magaly TV, La Firme'.

"¡Qué tal soberbio! Estos entrenadores no han podido 'bajarle los humos' a estos chicos que vienen a jugar con la selección. ¿Por qué vienen? ¿Por qué no se quedan mejor en los países dónde están jugando y ganando buena plata?", añadió.

Magaly Medina enfatizó que lo más lamentable es que, a pesar de los fracasos en el campo, los jugadores salgan a celebrar sin consideración por el apoyo de los hinchas.

"Eso es lo reprochable: que no ganen, que no se esfuercen en la cancha y el mismo día que ya no están en competencia, en lugar de estar avergonzados y pidiendo disculpas al público peruano, salen a celebrar, como si tuvieran derecho a eso y más," expresó Magaly.