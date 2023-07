Christian Meier: Revelan las primeras imágenes de su boda con Andrea Bosio

20/07/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El pasado 1 de julio, Christian Meier contrajo matrimonio con la joven peruana de 26 años, Andrea Bosio, en el exclusivo Vista Valley Country Club ubicado en Los Ángeles, Estados Unidos. Luego de unas semanas, las primeras fotografías de su boda salen a la luz.

Emotivas imágenes

La revista internacional Hola! fue el medio encargado de difundir las imágenes del matrimonio del actor e intérprete peruano, quien no dudó en lucir su lado más elegante durante el día más especial de su vida.

"Las fotos más románticas de la boda de Christian Meier y Andrea Bosio. El reconocido actor y cantante peruano se ha casado en San Diego y te mostramos los mejores momentos de la ceremonia junto a su bella novia", se lee en la descripción que compartió el medio en redes sociales.

Asimismo, Meier utilizó su cuenta de Instagram para difundir la publicación de la reconocida revista, en cuya portada figura una tierna imagen de los recién casados.

¿Quiénes asistieron a la boda?

Como se sabe, a la boda asistió un total de 120 invitados, destacando el exfutbolista peruano Claudio Pizarro, quien realizó un viaje desde Escocia a Estados Unidos para estar presente.

Los actores Ana de la Reguera, Juan Pablo Espinosa, el director Ricardo de Montreuil y el productor Iván Orlic también se hicieron presentes en la especial noche del popular 'Zorro'.

Según información de la revista, el padre de Andrea Bosio fue el encargado de llevarla hacia el altar mientras se escuchaba de fondo la canción "Can't Help Falling In Love", versión de la cantante Hailey Reinhart. Por su parte, el novio llegó acompañado de su madre Gladys Zender, quien fue Miss Universo 1957. Los hijos de Christian Meier, Stefano, Taira y Gia, aprovecharon el momento para dedicarle unas emotivos palabras a su padre.

Luego, se dio inicio al intercambio de anillos y votos para que finalmente, los novios sellaran su amor con un romántico beso.

"Definitivamente lo más emotivo fueron los mensajes y testimonios de la madre de Andrea, así como los de mis tres hijos. Mención aparte merece el cariño recibido por parte de los invitados, quienes viajaron desde tan lejos para estar con nosotros en un día tan especial. Eso tal vez ha sido lo más destacado", dijo Meier en exclusiva a la revista Hola!

Sin duda, las primeras imágenes de la boda de Christian Meier y Andrea Bosio están causando revuelo en las redes sociales, sobre todo por la participación de diferentes figuras del espectáculo internacional que viajaron desde muy lejos para estar presentes en la ceremonia.