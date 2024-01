Cielo Berríos, pareja de Piero Quispe, responde a las críticas tras su viaje a México: "Soy una niña de bien"

Piero Quispe vivió un año triunfal con Universitario de Deportes al asegurar la estrella 27 para el equipo. Reconocido como el destacado jugador del torneo peruano en 2023, el talentoso mediocampista fue adquirido por Pumas en México. Tras una emotiva despedida familiar, viajó acompañado de su pareja, Cielo Berríos. En las primeras horas de 2024, la joven compartió una reflexión impactante.

El nombre de Cielo Berríos no pasó desapercibido en las redes sociales, especialmente cuando el futbolista le dedicó tiernas publicaciones. La joven, por su parte, compartió una reflexión conmovedora sobre la crianza que le brindaron sus padres. Agradeció el amor verdadero y los valores que le inculcaron, reconociendo especialmente a su padre por su trabajo incansable y a su madre, su mejor amiga, por su constante apoyo y orientación.

"Gracias a mis padres, soy muy fuerte ahora. Ellos me enseñaron que no todo en la vida es fácil, ambos crecieron desde muy abajo y los admiro por darme todo y no lo material, sino el amor de verdad. Mi papá, una persona trabajadora hasta el día de hoy, te admiro tanto por ser el hombre que eres. Solo la familia sabe por todos los momentos duros que hemos pasado. Momentos que nunca se borrarán de nuestra mente", escribió.