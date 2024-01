Claudia Portocarrero confía en la pronta recuperación de Dilbert Aguilar: "Él es una persona fuerte"

El delicado estado de salud de Dilbert Aguilar ha preocupado a muchas personas de la farándula peruana y entre ellos destaca Claudia Portocarrero, quien fue su pareja por muchos años durante la década de los 2000. La bailarina contó nuevos detalles de la enfermedad que padece el cumbiambero y confía en que pronto se recuperará.

La popular 'Ñañita' fue contactada por el programa matutino 'Préndete' y no pudo aguantar el llanto al hablar de la grave enfermedad que atraviesa el cantante de cumbia.

Portocarrero confía en que la fortaleza que Dilbert Aguilar tiene hará que pueda superar esta difícil etapa, ya lo conoce y sabe que es una persona muy fuerte en todos los aspectos, además pidió a los seguidores no dejarse llevar por información falsa o mal intencionada.

Asimismo, comentó que apenas se había enterado de lo que pasó con su expareja y por ahora no podía más información debido a que todo se mantiene en estricto privado.

"No sabía nada, recién me enteré ayer a las 4, porque he buscado por todos lados. No me querían decir donde estaba y fui, estaban en cambio de turno (...) No puedo dar mayor información, no sé cuáles son sus pensamientos, no sé, no puedo juzgar a nadie".