Clubes de Fútbol despiden a Chabelo, 'el amigo de todos los niños'

25/03/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras la confirmación del fallecimiento del carismático personaje Chabelo, en horas de la mañana de este sábado 25 de marzo, clubes de fútbol mexicanos y hasta extranjeros dieron sus condolencias a través de sus redes sociales. El Bayern Múnich fue uno de ellos.

Club América

Era bien sabido que Chabelo era fanático del Club América. En una entrevista que concedió a CNN en Español (2013) manifestó como inició su amor por el club de las Águilas.

"Yo venía de León, Guanajuato, y llegué a la Ciudad de México cuando tenía nueve años, vendía cigarros en el Hipódromo de las Américas, una de tantas chambas, porque yo empecé a trabajar desde los seis años. Entonces mis amigos, mis compañeros, me llevaron a ver un partido de fútbol porque en León no se jugaba. El primer equipo que vi jugar fue al América, jugando contra un equipo español y desde ahí me hice americanista", mencionó el humorista a dicha cadena televisiva.

Hoy dicho club futbolístico, a quien demostró fervor por muchos años, le expresó sus más sinceras condolencias a través de sus redes oficiales. "Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Xavier López "Chabelo". Nuestras condolencias a todos sus seres queridos. Q.E.P.D.", expresó en Twitter.

Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Xavier López "Chabelo".



Nuestras condolencias a todos sus seres queridos.

Q.E.P.D. pic.twitter.com/v6Os5GhvZi — Club América (@ClubAmerica) March 25, 2023

Selección Mexicana

Pero este no fue el único. La Selección Nacional Mexicana también hizo presente su mensaje de despedida al histrión querido por los niños de diversas generaciones.

"Un ícono de la televisión mexicana, amante del fútbol y querido por todos. Descanse en Paz, Xavier López 'Chabelo'. Te llevaremos en nuestro corazón, muchas gracias por las alegrías, Cuate", manifestó a través de un tweet.

Un ícono de la televisión mexicana, amante del fútbol y querido por todo 🇲🇽.



Descanse en Paz, Xavier López 'Chabelo' 🕊.



Te llevaremos en nuestro corazón, muchas gracias por las alegrías , Cuate . pic.twitter.com/SqcxrmZBNB — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 25, 2023

Club Pachuca

El club Pachuca proveniente de la ciudad de Hidalgo en México, expresó su pésame por medio de una escueta notificación. "Hasta pronto, Cuate. Pachuca Somos Todos", se puede leer en Twitter.

Club Tigres de México

El Club Tigres de México, o Club Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con sede en Nicolás de los Garza. Es un equipo que compite en Primera División de del país mexicano. Este también hizo presente su pesar frente al fallecimiento de Chabelo con un significativo mensaje. "¡Gracias por tantas risas y tantos buenos momentos, Chabelo! ¡Hasta siempre, Cuate!"

✝️ ¡Gracias por tantas risas y tantos buenos momentos, 𝗖𝗵𝗮𝗯𝗲𝗹𝗼! ¡Hasta siempre, 𝗖𝘂𝗮𝘁𝗲! pic.twitter.com/cfFKTDT7h3 — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) March 25, 2023

Club León

El Club León se sumó a los mensajes de tristeza hacia la muerte del singular personaje querido por todos los niños. En ese sentido, compartió un video donde se puede oír al propio Chabelo dando las gracias al público. En el desarrollo del video se aprecia el mensaje del club: "¡Gracias por ser el amigo de todos los niños! Descansa en Paz Xavier López "Chabelo".

Desde esta tierra que te vio crecer, todo nuestro cariño y respeto.



¡Gracias por ser el amigo de todos los niños! 💚



Descansa en Paz, Chabelo. 🙏🏼 ⁦@chabelooficial⁩ pic.twitter.com/rdtatZLbhi — Club León 🇲🇽 (@clubleonfc) March 25, 2023

Clubes internacionales también despidieron a Chabelo

No solo clubes de su país expresaron sus condolencias tras el fallecimiento de 'El amigo de todos los niños'; equipos como el Napoli y Bayern Múnich también se hicieron presente a través de sus redes sociales.

Napoli expresó así su pesar. "Hasta siempre cuate. Chabelo", se puede leer en su mensaje en Twitter.

Hasta siempre, Cuate.



Chabelo 🇲🇽 🙏 — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) March 25, 2023

Por su parte, el Bayern Múnich respondió a la publicación de la muerte de Chabelo. "Se va un grande de la televisión mexicana. Buen viaje, cuate".