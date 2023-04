¿Nuevo romance a la vista? Fiorella Retiz es captada en saliditas con Chemo Ruiz

Nuevas imágenes de la modelo Fiorella Retiz han salido a la luz; esta vez acompañada del exfutolista peruano, "Chemo" Ruiz. Las imágenes fueron captadas por una 'ratuja', quien se las envió al periodista Samuel Suárez, quien posteriormente las compartió en su canal de redes sociales, llamado "Instarandula".

En el video se puede apreciar a la examiga de Aldo Miyashiro, junto al expelotero, Marco "Chemo" Ruiz. Ambos están en un restaurante almorzando y parece que platicando de una forma muy amena.

La persona que los grabó fue muy cautelosa al hacerlo, pues pasó por el costado de ambos personajes de "Chollywood", apuntando discretamente su cámara hacia ellos. También logró tomarles algunas fotos desde otro ángulo, donde se ve que ambos están compartiendo en el local de comida.

Según el popular 'Samu' comentó que que todo ocurrió el finde semana, pues Fiorella Retiz publicó historias, donde se podría ver que estaba yendo a trabajar con un equipo de futbol.

Como se recuerda, en el año 2022, Magaly Medina lanzó un doble 'ampay' que remeció el mundo del espectáculo, pero también el deportivo. En el mismo, se mostraba a Fiorella Retiz besando a Aldo Miyashiro en el balcón del departamento del comentarista deportivo, Oscar del Portal.

Cabe resaltar que Del Portal también fue ampayado con la expareja del cumbiambero Pedro Loli, Fiorella Mendez.

Todo esto desató una ola de sucesos, pues Miyashiro a los pocos días salió a dar su descargo en su programa, ya que en el momento del 'ampay' él mantenía una relación con la actriz Erika Villalobos, con quien al parecer actualmente ya no mantiene un lazo sentimental.

Luego que en abril del 2022, reventara el 'ampay' de ambos personajes, Retiz guardó silencio por muchos meses, y no fue hasta inicios del presente año que decidió hablar sobre el suceso.

Ella comentó que se preocupó mucho porque se le cerraron varias puertas de trabajo y ella tiene un niño que matener.

"Se me cerraron bastantes (puertas) y me preocupó porque tenía un niño que mantener. Me pareció un poco injusto porque laboralmente siempre he sido impecable" puntualizó.