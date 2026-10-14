Madre de Xiomy Kanashiro revela que se lleva bien con Jefferson Farfán y confiesa: "Yo quiero ser abuela"

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Xiomy Kanashiro y su madre, Elsie Tejada, protagonizaron una entrevista en el programa 'América Hoy', donde compartieron detalles de su relación familiar y del vínculo que la señora mantiene con Jefferson Farfán. Durante la conversación, la progenitora de la bailarina expresó su cariño por el exfutbolista y recordó algunos momentos que marcaron la trayectoria artística de su hija.

¿Cómo conoció Farfán a la mamá de Xiomy?

La madre de Xiomy contó que conoció mejor al popular '10 de la calle' cuando este decidió presentarse formalmente en su casa para conversar con ella, antes de iniciar su romance con la bailarina. Aunque inicialmente reaccionó con seriedad al enterarse de que su hija quería salir con el exseleccionado peruano, terminó valorando su actitud y la formalidad con la que se acercó a la familia.

"Cuando ella me dijo que quería salir con él (pone rostro serio y guarda silencio), dije: 'Bueno'. Él vino a hablar conmigo y me gustó la formalidad, que viniera a la casa, que conversáramos ", dijo en tono serio, peor halagador.

Con el paso del tiempo, ambos construyeron una relación cercana y llena de muestras de afecto. De hecho, Elsie reveló que Jefferson la llama cariñosamente 'suegris' y que suele engreírla con diversos detalles. La señora también reconoció que el exfutbolista tiene muchas atenciones con ella, al punto de considerar que recibe más cariño del que le brinda.

"Me dice 'suegris'. Sí, lo engrío, pero él me engríe mucho más", agregó.

Elsie Tejada recuerda la trayectoria artística de Xiomy

Durante la entrevista, la madre de la bailarina también recordó cómo fueron los primeros pasos de su hija en el mundo artístico. Desde pequeña, intentó inculcarle su pasión por el vóley, disciplina que Xiomy llegó a practicar profesionalmente. Sin embargo, con los años, la joven descubrió su gusto por el baile y decidió orientar su camino hacia las presentaciones artísticas.

Pese a sus compromisos laborales, Xiomy nunca dejó de lado su formación académica. Según relató Elsie, la bailarina organizaba sus horarios para viajar durante los fines de semana con el grupo de Nilver Huarac, llevando sus libros para estudiar durante sus desplazamientos. Así, conseguía regresar el domingo y asistir a la universidad al día siguiente.

Finalmente, la señora reveló que ya piensa en el regalo que le dará a Jefferson por su cumpleaños, aunque todavía no encuentra el detalle ideal. Además, expresó su felicidad por la relación que mantiene con su hija y manifestó su deseo de convertirse en abuela, mientras Xiomy tomó con humor las especulaciones sobre una posible boda con el exfutbolista.

"Para mí es un dolor de cabeza. Siempre es bueno tener un detallito (...) Yo estoy feliz por que ama y cuida ami hija. Yo quiero ser abuela", concluyó.

De esta manera, la entrevista permitió conocer una faceta más familiar de Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán, marcada por la confianza y el cariño. Mientras crecen las especulaciones sobre una posible boda, la bailarina mantiene su postura reservada sobre el futuro de la relación, y su madre disfruta de la cercanía que ha construido con el exfutbolista.