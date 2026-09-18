Silvia Cornejo revela que quería volver a ser madre y lleva un embarazo tranquilo: "Mi hijo es el más emocionado"

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Silvia Cornejo atraviesa una de las etapas más especiales de su vida mientras espera la llegada de su segundo bebé. La exconductora de televisión ha contado detalles de esta gestación y aseguró que la vive con tranquilidad, acompañada de manera muy cercana por su hijo mayor, quien esperaba con ilusión tener un hermanito.

Silvia siempre pensó en volver a ser madre

Durante una entrevista con un médico, Silvia contó que antes de quedar embarazada, ya había considerado la posibilidad de recurrir a una fertilización in vitro, principalmente porque su hijo de 9 años llevaba tiempo expresándole su deseo de tener un hermano. Sin embargo, finalmente la gestación llegó de manera natural, convirtiéndose en una noticia que llenó de emoción a toda la familia y, especialmente, al pequeño.

"La verdad que estaba contentísima, usted sabe doctor que mi hijto que ya tiene 9 años, él me pedía hace mucho que quería a su hermanito y yo lo pensaba bastante. No estaba tan segura. Le decía al doctor si lo hacíamos in vitro porque quería quizá la parejita, pero la naturaleza fue (sorprendente). Salió natural y mi hijito fue el más emocionado", indicó.

Desde entonces, el niño se ha convertido en uno de los principales acompañantes de Silvia durante el embarazo. Ambos acuden juntos a las consultas médicas y ecografías, donde él ha podido observar el crecimiento de su futuro hermanito desde las primeras semanas.

"Él sale temprano del colegio y está súper emocionado porque ha visto a su hermanito desde que ha sido un frejolito. Ha sido una experiencia súper linda y ver la cara de emoción de mi hijo", agregó.

¿Cómo sobrelleva su embarazo?

Además, la ex Miss Perú está procurando que la llegada del nuevo integrante no haga que su hijo mayor se sienta relegado. Por ello, busca involucrarlo en los preparativos y también presta atención a sus emociones, especialmente ante la posibilidad de que pueda experimentar celos. De esta manera, intenta que ambos niños tengan su propio espacio y se sientan importantes dentro de la familia.

En cuanto a su estado físico, la exconductora señaló que lleva un embarazo tranquilo y sin mayores complicaciones. Incluso ha podido mantener su rutina deportiva con normalidad, debido a que siempre ha llevado una vida activa. El principal malestar que presenta es una molestia en la zona lumbar, relacionada con el peso de la barriga.

Finalmente, Silvia Cornejo aseguró que emocionalmente se encuentra tranquila y enfocada en que su bebé crezca sano. Para ella, esta etapa también representa una oportunidad para que su hijo mayor disfrute plenamente la experiencia de convertirse en hermano y participe de cada momento previo al nacimiento.

"Solo me enfoco en que mi bebé crezca sanito, tranquilito y que mi hijo disfrute el embarazo. Nosotras sacamos la fuerza de donde no nos imaginamos", concluyó.

Es así que, Silvia Cornejo continúa disfrutando esta nueva etapa con ilusión y tranquilidad. Mientras espera la llegada de su segundo bebé, la exconductora busca que su hijo mayor se sienta parte de cada momento y viva con entusiasmo la experiencia de convertirse nuevamente en hermano, fortaleciendo el vínculo familiar durante este proceso tan especial.