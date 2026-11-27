27/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La industria televisiva y del entretenimiento está de luto tras confirmarse que una querida chica reality murió a los 35 años. Su pareja compartió un mensaje en redes sociales que refleja el difícil momento que atraviesa por su lamentable pérdida.

¿Quién fue la chica reality que murió a los 35 años?

La muerte de una conocida figura vinculada al mundo de los realities ha generado tristeza entre sus seguidores, quienes en las últimas horas expresaron sus condolencias y compartieron mensajes de recuerdo a través de las redes sociales.

La noticia tomó por sorpresa a quienes seguían de cerca su vida y las apariciones que tuvo en la televisión. De acuerdo a los últimos reportes, la chica reality que perdió la vida a los 35 años de edad es Sheila Mangubat, quien se hizo conocida por su participación en el programa de citas 'Todo en 90 días: antes del viaje'.

Según se precisó, la mujer filipina murió el sábado 21 de noviembre, pero sus familiares optaron por mantener la noticia en reserva para vivir su duelo de forma privada, lejos de los reflectores. Además, en las últimas horas, Aimee Adiwang, amiga de Mangubat precisó cuál pudo haber sido la causa de su fallecimiento.

¿De que habría fallecido Sheila Mangubat de 'Todo en 90 días'?

Según precisó el entorno cercado de Sheila Mangubat, la exparticipante de 'Todo en 90 días: antes del viaje' padecía de un cáncer ginecológico que fue detectado cuando su estado de salud ya se había deteriorado considerablemente.

Además, Adiwang agregó que la exparticipante permaneció hospitalizada durante cuatro días antes de morir y su familia desconocía de su enfermedad y recién tomó conocimiento de la enfermedad después de que fuera internada, una situación que sorprendió a sus seres queridos por la rapidez con la que se produjo el desenlace.

También se reveló que Jhonreil, el hijo adolescente de Sheila, le contó que su madre presentaba una anemia severa y había sufrido complicaciones circulatorias antes de fallecer.

Pareja de Sheila Mangubat lamenta su pérdida

A través de sus redes sociales, David Dangerfield compartió un mensaje en el que expresó su dolor por la muerte de Sheila Mangubat, originaria de Cebu, Filipinas. En una publicación en Instagram, publicó una fotografía de la joven en blanco y negro.

"Me rompe el corazón compartir esta noticia con la familia. Estoy destrozado y aún intento asimilar esta pérdida" , escribió en sus redes sociales.

La muerte de la chica reality Sheila Mangubat generó diversas reacciones en las plataformas digitales, donde usuarios recordaron su paso por el ámbito televisivo y expresaron su pesar ante la noticia.